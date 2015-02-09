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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 14:47 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行审议委员森本宜久周一表示，在制定货币政策时必须聚焦整体物价趋势而非只关注消费物价变化
。森本宜久称，日本的消费物价涨势在未来几个月可能放缓，主要是因为原油价格重挫。但他强调，随着出口
和产出回升推动经济从衰退中复苏，通胀在暂时放缓后料将加速上扬。 
    
    费城联邦储备银行总裁普洛瑟周五表示，美联储上个月就应该在其货币政策声明中放弃“耐心”的表述，
称对于美联储加息时点的关注，应该纯粹基于经济的表现。 
    
    美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五表示，他认为美国经济继续成长的强劲力道，足以支持今年晚些时候
开始加息，但通胀和薪资增长乏力“令人担忧”。 
    
    丹麦央行总裁罗德周五对路透表示，央行还有其他未用工具，可以用来保持丹麦克朗兑欧元稳定，并称央
行将“竭尽全力”来守护固定汇率政策。他说，负利率将保持“相当长一段时间”，还可能进一步下调。但他
不愿谈论未来可能采取行动的细节。 
    
    瑞士央行总裁乔丹称，央行准备好干预汇市，同时如果有必要拉低瑞郎，已为负值的利率仍有调降空间。
乔丹表示，瑞士央行必须毫不透露可能的汇市干预，以确保在需要干预时获得最大效果。 
    
    周五路透调查显示，较一个月前相比，华尔街几家大银行分析师对美联储最快在6月开始加息不再那么信
心凿凿。19家受访的初级市场交易商中有10家表示，他们预期美联储将在6月前加息，1月9日的调查中，当时2
0家中有13家预期会加息。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.25%                2015年1月21日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率15%          2015年1月30日降200个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 王兴亚；审校 于春红)
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