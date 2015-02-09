日本央行审议委员森本宜久周一表示，在制定货币政策时必须聚焦整体物价趋势而非只关注消费物价变化 。森本宜久称，日本的消费物价涨势在未来几个月可能放缓，主要是因为原油价格重挫。但他强调，随着出口 和产出回升推动经济从衰退中复苏，通胀在暂时放缓后料将加速上扬。 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周五表示，美联储上个月就应该在其货币政策声明中放弃“耐心”的表述， 称对于美联储加息时点的关注，应该纯粹基于经济的表现。 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五表示，他认为美国经济继续成长的强劲力道，足以支持今年晚些时候 开始加息，但通胀和薪资增长乏力“令人担忧”。 丹麦央行总裁罗德周五对路透表示，央行还有其他未用工具，可以用来保持丹麦克朗兑欧元稳定，并称央 行将“竭尽全力”来守护固定汇率政策。他说，负利率将保持“相当长一段时间”，还可能进一步下调。但他 不愿谈论未来可能采取行动的细节。 瑞士央行总裁乔丹称，央行准备好干预汇市，同时如果有必要拉低瑞郎，已为负值的利率仍有调降空间。 乔丹表示，瑞士央行必须毫不透露可能的汇市干预，以确保在需要干预时获得最大效果。 周五路透调查显示，较一个月前相比，华尔街几家大银行分析师对美联储最快在6月开始加息不再那么信 心凿凿。19家受访的初级市场交易商中有10家表示，他们预期美联储将在6月前加息，1月9日的调查中，当时2 0家中有13家预期会加息。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 王兴亚；审校 于春红)