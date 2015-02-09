中国金融：上海清算所推出自贸区铜溢价掉期，以跨境人民币计价清算

路透北京2月9日 - 中国上海清算所上周五正式推出自贸区铜溢价掉期，以上海保税电解铜溢价为标的、以跨境人民币计价、清算、结算，为全球首创的溢价指数类金融衍生品。

上海清算所提供的新闻稿指出，该所今年还将推出中国航运运费、化工等航运及大宗商品金融衍生品以及自贸试验区大宗商品现货交易清算业务。

交易双方通过上海清算所认定的经纪公司达成自贸区铜溢价掉期交易，由上海清算所进行中央对手清算，且约定在未来某一特定时点，依据洋山铜溢价指数进行现金差额结算。自贸区铜溢价掉期是相关实体经济用以对冲保税铜溢价波动风险的基本套保工具。

上线首日，业务系统运行平稳。上海汇锝利投资管理有限公司、上海新湖瑞丰金融服务有限公司两家经纪公司为企业客户达成交易。中国农业银行 、中国银行 、中国建设银行 、上海浦东发展银行 四家清算会员为企业客户提供代理清算服务。

上线当日，上海清算所共承接18笔铜溢价掉期交易数据，合计清算13,840个月度协议（合69,200吨）（双边），清算金额40,070,000元。日终，铜溢价掉期持仓4,000个月度协议。

自贸区铜溢价掉期中央对手清算业务的推出，是上海清算所把握中国（上海）自由贸易试验区建设机遇，将场外航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算平台延伸至自贸试验区的有益尝试，为下一步实现境内外大宗商品市场联动发展打下坚实基础。

下一步，上海清算所将以实体经济需求为导向，继续推出关系到国计民生的航运类、能源类、钢铁类、有色金属类和化工类、农产品类等大宗商品金融衍生品，着力打造通过现货、远期、掉期和期权等多产品、多工具类型实现境内外联动发展的统一清算平台。

此前上海清算所先后推出人民币远期运费协议及人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务，构建了场外航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算平台。截止2014年年底，与国际铁矿石掉期交易量最大的新加坡清算所相比，上线仅五个月的人民币铁矿石掉期交易清算量约占同期新加坡清算所同类产品的15%，人民币动力煤掉期交易清算量是同期新加坡清算所同类产品的35倍。