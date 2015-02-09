英国经济：若就是否退出欧盟举行公投，经济元气将大伤--ING报告

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透伦敦2月9日 - 荷兰国际集团(ING) 周一发布研究报告显示，倘若英国就是否退出欧盟举行公投的话，由于经济不确定性升高导致投资减少，该国经济将因失去增长折损近200亿英镑。
英国首相卡梅伦曾表示，他若在5月7日的全国大选中获胜，将在2017年举行公投，决定是否退出欧盟。
ING并未估算英国退出欧盟对英国长期经济成长的影响程度，但称在举行公投之前的两年内，不确定性将令经济成长率每年减损约0.5个百分点。
“正如去年的苏格兰独立公投，外资可能出现恐慌，英国资产价格和英镑或将承受下跌压力，”ING分析师James Knightley表示。
他补充道，“经济可能失去动能，英国央行对升息可能更加谨慎看待。”
英国经济去年规模达1.7万亿英镑(2.6万亿美元)，经济两年缺乏成长将折损近200亿英镑。ING表示，倘若英国民众投票决定留在欧盟且投资计画重启，则部份失去的经济成长可望回复。
ING指称，在公投举行之前，英镑可能走贬，成为1欧元 兑0.72英镑；若未举行公投的话，则预估为兑0.68英镑。
如果英国民众投票决定离开欧盟，则英镑兑欧元将大跌至0.90英镑的2011年以来低位。英镑兑美元 可能掼破1.40美元。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。