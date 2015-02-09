离岸人民币：元大银行三年期宝岛债正以4.2%询价--消息

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透台北2月9日 - 三位消息人士周一表示，台湾元大金控 旗下元大银行将发行三年期宝岛债，目前正以4.2%于市场询价。
消息人士并指出，该银行预计发行3亿元人民币。
元大银行发言人庄有德接受路透查询时指出，此前该行已公布将在2015年发行主顺位金融债券，发行总额不超过50亿台币等值外币，因此在市场正常询价，但发行相关细节因未最终底定，因此不予置评。(完)
台湾主要人民币债券发行一览请参阅
(记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。