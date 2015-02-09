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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 14:54 BJT

离岸人民币：元大银行三年期宝岛债正以4.2%询价--消息

路透台北2月9日 - 三位消息人士周一表示，台湾元大金控 旗下元大银行将发行三年期宝岛债，目前正以4.2%于市场询价。

消息人士并指出，该银行预计发行3亿元人民币。

元大银行发言人庄有德接受路透查询时指出，此前该行已公布将在2015年发行主顺位金融债券，发行总额不超过50亿台币等值外币，因此在市场正常询价，但发行相关细节因未最终底定，因此不予置评。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参阅

(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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