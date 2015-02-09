《国债期货周评》流动性无忧，国债期货料将震荡上行

（本文由国泰君安固定收益部研究主管周文渊提供，仅代表本人观点）

上周早期，PMI数据公布显示经济面临较大下行压力，叠加股市低迷，现券收益率普降，受此影响，国债期货高开高走，大幅上涨，整体保持交投活跃。截至上周五，TF1503、TF1506和TF1509的结算价分别为97.712元、98.290元和98.774元，较前一周的结算价分别上涨0.41元（0.42%）、上涨0.47元（0.48%）和上涨0.602元（0.61%）。

成交和持仓方面，前二十大期货公司日均成交量和持仓量均大幅提高，机构兴趣提高。主力合约TF1506日均成交量4049手，日均持仓量14935手。截至上周周五收盘，前五大期货公司在主力合约TF1506上的空单持仓为5701手，多单持仓为3076手，净持仓为2625手空单，较前一周环比上升1280手，空头力量强于多头力量。

CTD券方面，上周市场完成了主力合约的移仓工作，TF1506正式代替TF1503成为主力合约，基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧是140024.IB。上周周五CTD券的基差为0.150，IRR为2.266%，活跃CTD券成交129.84亿元，较前一周成交量上升9.24亿元；周内收益率较为稳定，收盘收益率为3.380%，较前一周下降7.5bp。

上周周二财政部批准6个省市地方政府进行地方国库现金定存招标试点，获批省市包括上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北。同日，中国人民银行上海分行联合上海市财政局发布公告称，将于2月5日公开进行400亿元人民币国库现金定期存款，期限六个月。此举有利于盘活财政资金存量，也为流动性释放打开新空间，有利于结构性定向释放流动性。货币市场方面，上周二央行进行了350亿元7天和550亿元28天逆回购，操作利率分别持平于3.85%和 4.80%，当天公开市场净投放600亿元。上周三晚间，央行宣布自2月5日起下调准备金率0.5%，预计总释放资金规模超过6000亿元。

上周银行间资金面偏紧，上周二央行公开市场投放资金900亿元，银行间资金面紧绷状态有所改善，不过逆回购操作利率维持在3.85%和4.80%的偏高位置，使得短端利率水平向下空间受到制约，R007上周五均价4.3488%，较前一周周五上升18bp。交易所资金面偏紧，跨节因素叠加24只新股获IPO批文冲击交易所流动性，上周GC007高开，大幅上行47bp至5.52%，上周二央行逆回购加码续作后交易所资金面边际缓和，GC007下行83bp至4.69%，上周五GC007均价稳定上行至5.1630%，较前一周周五提高9.9bp。利率债方面，上周二国开固息金融债招标发行，中标利率接近市场预期，7年和10年中标利率倒挂，分别为3.86%、3.81%，全场倍数接近3或3以上，显示市场配置需求良好。周四，进出口银行发行固息金融债，1年期中标利率3.71%，低于前一日二级市场非国开收益率14bps，5、10年期中标利率均低于前一日市场利率，在降准后这样的中标利率符合市场预期。

上周周二印度下调SLR（相当于印度的法定存款准备金率）50bp，澳大利亚央行降息25bp，而此前已经有8个国家宣布降息，全球货币环境宽松。上周周四，丹麦央行宣布将存款利率从-0.5%降至-0.75%，维持贷款利率在0.05%不变，是三周内丹麦央行第四次降息。而美联储依然不动，美国经济较强带动美元持续走强，预计人民币在贬值压力下外汇占款将持续减少。美国2014年12月贸易逆差466亿美元，创两年新高。日本1月制造业PMI终值52.2，欧元区1月制造业PMI终值为51，略高于12月50.6的前值，美国1月 ISM制造业PMI 53.5，创1年来新低。

总体来看，上周国债期货迎来了小阳春，周涨幅0.4%，主力合约TF1506收于98.284元。预计未来资金价格在春节前仍有波动性，高位震荡是国债期货的主基调。降准政策落地使得前期宽松预期兑现，公开市场300亿28天逆回购以持平于上期4.8%的高位进行后，市场对未来进一步宽松预期暂缓，使得国债期货高开低走。后期来看，一方面，国债期货在通胀走低、经济基本面差的环境下很难继续下跌，并且这次政策的实施，也显示央行对于未来资金不管理的概率也有所降低，另一方面，这次宽松伴随人民币贬值的巨大压力，外部流动性紧张，而IPO和春节将近，资金压力依然不减。