《路透晚报》--2月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：因美就业数据佳而小幅收高，但中国相关疑虑限制涨幅

日本股市日经指数周一小幅收高，因美国公布强劲的就业报告后日圆兑美元走软。不过中国贸易数据不佳限制了风险偏好，令涨幅有限。日经指数收高0.4%至17,711.93点，不过脱离盘中高点17,799.49，此为1月30日以来最高。东证股价指数收涨0.6%报1,424.92；JPX-日经400指数上升0.5%至12,916.95。

--中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，期权上市助推金融板块反弹

沪综指小幅收升，结束连续三日跌势。分析师指出，此前金融板块调整充分，存在技术反弹需求；同时股价下跌提升估值和股息吸引力，沪股通买入交易连续两周明显活跃，显示金融蓝筹股对中长线资金吸引力仍较大。沪综指收报3,095.12点，涨19.22点或0.62%；上证A股今日成交2,386亿元人民币，上日为2,650亿元。

--香港股市：收低，因中国贸易数据令人失望

香港股市下跌，受到银行和地产股跌势的拖累，此前中国公布1月贸易数据逊于预期，引发对该国经济的疑虑。恒生指数跌0.6%，至24,521.00点，恒生国企指数跌0.4%，至11,647.42点。

--汇市：美元由数据利多涨势回落，市场聚焦希腊情势

美元回落，美国强劲就业数据引发的涨势，遭交易员逢高出脱，另一方面，希腊重申拒绝国际纾困计划后，希腊情势吸引投资人关注。0839GMT，欧元兑美元上涨0.32%至1.1349美元，欧元上周五下挫约1.5%。美元兑日圆下跌0.3%，报118.60日圆，在美国就业数据发布后曾触及一个月高点119.23。

--欧元债市：希腊公债收益率跳升，受总理演说强硬态度影响

希腊公债收益率(殖利率)升幅高达120个基点，因希腊总理齐普拉斯在首次国会演说中，面对日益升高的外界压力，表现出不愿屈服的态度。0857GMT，希腊10年期公债收益率报11.17%。德国10年期公债收益率降至0.35%。

--国际油市：油价下跌，之前中国公布疲弱贸易数据

布兰特原油价格下跌，因中国进口下滑，表明中国这个全球最大能源消费国的燃料需求下降，其影响超过了美国油井数量下降以及美国经济成长稳健。0841GMT，指标布兰特3月原油期货跌0.23美元，报每桶57.57美元，之前一度涨至59.06美元；美国原油期货报每桶51.80美元，盘中一度高至53.40美元。

--全球金市：亚洲股市下滑扶助金价小涨，但仍接近三周低点

金价小幅上扬，因中国经济数据不佳打压亚洲股市下挫；不过由于担忧美国利率前景，金价未能大步远离上交易日所及的三周低点。0842GMT，现货金涨至每盎司1,241.11美元。

--金属期市：LME期铜价格企稳，中国贸易数据引发的担忧消退

伦敦金属交易所(LME)期铜价格企稳，因中国意外疲弱的进口数据引发的紧张情绪消退。0843GMT，LME三个月期铜小涨0.09%，报每吨5,655美元，上日下跌1.2%。上海期货交易所主力4月期铜下跌0.2%，至每吨41,260元人民币。