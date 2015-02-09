路透专访：渣打银行将零售银行业务重点转向富裕客户--主管

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透香港2月9日 - 渣打银行 零售客户业务全球主管Karen Fawcett接受路透专访时称，将把零售银行业务的重点从大众市场转向富裕客户，并鼓励客户更多地转向在线服务。这是该行实施战略转变的部分举措。
零售业务在渣打银行的裁员行动中首当其冲。渣打上月宣布将在该部门裁员4,000人，相当于全球员工总数的5%，并关闭80-100处分支机构。
该行首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)正面临越来越大的压力，需要在公司陷入困境两年后扭转乾坤。
Fawcett表示，重组零售业务的关键就是降低成本。
她计划在年底前把该业务的成本收入比率从67%降至65%，并最终达到55%。
“这项业务十分出色，拥有34个国家的1,000万客户...问题在于成本太高了，”Fawcett说。
她表示，该行将“在韩国与巴基斯坦关闭很多分支，在其他多数市场也都会关闭几家。”她并补充称，一些分支机构将根据大城市业务环境的迅速变化，搬到收益更高的地区。
渣打银行面临的困境令一些投资大户呼吁冼伯德下台。对此Fawcett表示，“他(冼伯德)是一名非常称职的执行长，他仍在经营着这家银行。”(完)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)