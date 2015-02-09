路透专访：渣打银行将零售银行业务重点转向富裕客户--主管

路透香港2月9日 - 渣打银行 零售客户业务全球主管Karen Fawcett接受路透专访时称，将把零售银行业务的重点从大众市场转向富裕客户，并鼓励客户更多地转向在线服务。这是该行实施战略转变的部分举措。

零售业务在渣打银行的裁员行动中首当其冲。渣打上月宣布将在该部门裁员4,000人，相当于全球员工总数的5%，并关闭80-100处分支机构。

该行首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)正面临越来越大的压力，需要在公司陷入困境两年后扭转乾坤。

Fawcett表示，重组零售业务的关键就是降低成本。

她计划在年底前把该业务的成本收入比率从67%降至65%，并最终达到55%。

“这项业务十分出色，拥有34个国家的1,000万客户...问题在于成本太高了，”Fawcett说。

她表示，该行将“在韩国与巴基斯坦关闭很多分支，在其他多数市场也都会关闭几家。”她并补充称，一些分支机构将根据大城市业务环境的迅速变化，搬到收益更高的地区。

渣打银行面临的困境令一些投资大户呼吁冼伯德下台。对此Fawcett表示，“他(冼伯德)是一名非常称职的执行长，他仍在经营着这家银行。”(完)