更新版 1-G20会议：全球成长策略必须包括结构性改革--WSJ英美财长联名文章

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
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路透伊斯坦布尔2月9日 - 在华尔街日报周日晚间刊出的一篇联名评论文章中，美国财政部长杰克卢及英国财政大臣欧思邦指出，任何全球经济成长的政策，都必须包括结构性改革及财政与货币政策。
这篇在20国集团(G20)财长和央行总裁伊斯坦布尔会议召开前夕刊登的评论称，旨在提高生产率和提升生活水平的改革至关重要，这包括基础设施投资和对小型企业的支持。
“我们在G20传递的讯息是：各国政府必须动用手上的全套工具，支持经济并实现G20集体目标--强劲、可持续、平衡的全球经济增长，”两位财长指出。
二人还表示，希腊应该在与欧洲和国际伙伴密切磋商之下，对改革、复苏和经济增长采取一套可信且全面性的作法。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。