《中国企业债发行日程表》--2月9日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 天瑞集团 10 6 2/5簿记建档 6.89% AA 2/6-2/10 华西证券

(第二和第四年末附投资者回售选择权,股东以个人财产担保) 国开证券 ========================================================================================= 吉首华泰国资 8 7 2/6簿记建档 *7.18% AA- 2/9-2/10 财富证券

(第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 新沂交通 13 7 2/5簿记建档 6.14% AA 2/6-2/12 国信证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资提供担保) ========================================================================================= 咸宁荣盛 14 7 2/9簿记建档 *6.29% AA 2/10-2/12 中航证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 丰城城建投资 10 7 2/9簿记建档 上限8.28% AA 2/10-2/16 民生证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 山西襄矿集团 8 7 2/10簿记建档 上限9.28% AA 2/11-2/16 华龙证券

(第5-7年分别偿还30%、30%和40%本金/以子公司采矿权抵押担保) ========================================================================================= 常州天宁 12 7 2/11簿记建档 -- AA 2/12-2/17 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)