基金观点：中国结构性改革带来增长机遇，股市估值可获大幅重估--霸菱

路透香港2月10日 - 霸菱资产管理周二称，中国推行的结构性改革对国内金融业产生了实在及正面的影响，加上经济趋向至消费主导型，将会为市场增长及投资机遇带来有力支持；长远而言，中国股市的估值将被大幅重估。

霸菱香港中国股票主管罗莹在其评论中称，中国经济明显正在趋向至消费主导型，在此进程中造就了不少具有吸引力的投资机会。有望从中受惠的公司包括当地互联网公司、人寿保险公司、制药公司及部分汽车制造商。

以电子商务市场为例，中国的规模已经超越美国及欧洲合共的市场规模，中国电子商务销售渗透率将于2015年赶上美国。

“在此环境下，被视为‘中国谷歌’的腾讯 及百度 等国内品牌将会成为主要的受惠者，因此我们看好此等公司，并成为我们基金的主要持仓。”她说。

霸菱认为，非银行类金融股尤其有望受惠于中国经济的转型，以消费行业为主的公司亦可带来具有吸引力的投资机会。并相信部分汽车制造商正成为实力日益增强的消费品牌，具有在海外市场扩张的潜力。部分企业开始生产较高端的汽车，以满足中国日益富裕的消费者的需求，以及与西方国家品牌作出正面的竞争。

罗莹指出，必须了解中国市场发展的范畴及规模。例如，三个全国性主要经济发展区的成立亦将会提振中国经济增长。京津冀经济区、长江三角洲经济区以及“一带一路”主题（专注于发展与亚洲各地的关系）将会促进多个行业的增长，包括基建、制造业、建筑及零售等，为政府推动可持续增长的政策带来支持。

她并称，从市盈率、市账率及股本回报率来看，中国股市极具吸引力。股票市场交易互联互通机制等市场自由化改革将会对股市走势产生明显影响，加大投资者对股票资产的需求。