离岸人民币：CNH拆借利率全线回落，中资大行提供充足供应--市场人士

路透香港2月9日 - 继上周连续两日创历史新高后，离岸人民币（CNH）拆借利率 周一全线回落，其中隔夜品种下跌超过400个点子（bp）,七天期则下跌约50bp。

受海外市场人民币贬值预期不断升温的影响，近期参与做空人民币各类产品的队伍不断扩大，并导致离岸的现货CNH市场出现流动性紧缺状况，上周连续二日，短期品种拆借利率创出历史天量。

“今天离岸银行间市场的CNH流动性突然好转，中资大行对短期流动性敞开供应，有求必应。拆借利率迅速回落。”一位市场中的交易人士称。

受海外人民币贬值预期不断升温的影响，离岸市场的CNH短端拆借利率，上周连续两天创出历史新高，其中一天期品种曾上冲过10%。

交易员指出，由于近期海外一直看空人民币，存在大量CNH空头头寸，导致离岸人民币流动性一直紧张；在上周央行的降准消息公布后，更多入场做空长端掉期升水的投资者，需要买入短端掉期点进行融资，这更加剧离岸人民币流动性的紧张并大幅推高短端掉期点；而此前境内外汇差较阔激发套利盘在境内购汇境外结汇，人民币资金从境外流向境内，也一定程度令离岸人民币吃紧。

本月初境内外即期人民币汇差曾一度阔至近200个点子。截止今日北京时间15：45，美元/人民币即期 报6.2488，美元/离岸人民币 报6.2517，二者价差已缩小至仅为29个点子。（完）