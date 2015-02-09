离岸人民币：CNH拆借利率全线回落，中资大行提供充足供应--市场人士

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透香港2月9日 - 继上周连续两日创历史新高后，离岸人民币（CNH）拆借利率 周一全线回落，其中隔夜品种下跌超过400个点子（bp）,七天期则下跌约50bp。
受海外市场人民币贬值预期不断升温的影响，近期参与做空人民币各类产品的队伍不断扩大，并导致离岸的现货CNH市场出现流动性紧缺状况，上周连续二日，短期品种拆借利率创出历史天量。
“今天离岸银行间市场的CNH流动性突然好转，中资大行对短期流动性敞开供应，有求必应。拆借利率迅速回落。”一位市场中的交易人士称。
受海外人民币贬值预期不断升温的影响，离岸市场的CNH短端拆借利率，上周连续两天创出历史新高，其中一天期品种曾上冲过10%。
交易员指出，由于近期海外一直看空人民币，存在大量CNH空头头寸，导致离岸人民币流动性一直紧张；在上周央行的降准消息公布后，更多入场做空长端掉期升水的投资者，需要买入短端掉期点进行融资，这更加剧离岸人民币流动性的紧张并大幅推高短端掉期点；而此前境内外汇差较阔激发套利盘在境内购汇境外结汇，人民币资金从境外流向境内，也一定程度令离岸人民币吃紧。
本月初境内外即期人民币汇差曾一度阔至近200个点子。截止今日北京时间15：45，美元/人民币即期 报6.2488，美元/离岸人民币 报6.2517，二者价差已缩小至仅为29个点子。（完）
(记者 毕晓雯；审校 林高丽)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)