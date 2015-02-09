表格：韩国公债和公债期货周一收盘价

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透2月9日 - 以下为韩国债市周一收盘价： 今日收盘价 上日收盘价 ------------------------------------------------------- 韩国公债期货 108.71 108.76 10年期公债收益率 2.295% 2.273% 五年期公债收益率 2.075% 2.050% ------------------------------------------------------- 注：*为三年期公债近月期约报价。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。