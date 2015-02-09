中国经济：国家发改委批复两项港区工程，总投资约43.1亿元

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损

路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。