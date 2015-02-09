中国经济：国家发改委批复两项港区工程，总投资约43.1亿元

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透北京2月9日 - 中国国家发展和改革委员会周一批复大连港大窑湾港区四期和烟台港西港区30万吨级原油码头两项工程，总投资约43.1亿元人民币。
发改委网站刊登的新闻稿显示，获批的大连港大窑湾港区四期工程将建设2个20万吨级集装箱泊位，以及相应配套设施；项目总投资约37.7亿元，其中资本金占30%，为11.3亿元，由项目单位以自有资金出资，其余投资26.4亿元利用国内银行贷款解决。
此外，为提高烟台港原油接卸转运能力，发改委核准烟台港西港区30万吨级原油码头工程，项目总投资约5.4亿元，将新建1个30万吨级原油泊位以及相应配套设施。
浏览中国政府2015年经济及主要改革政策一览，请点选： （完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。