中国资管：上周74款集合信托产品发行，平均募集规模及期限缩减

路透北京2月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（1月31-2月6日）共有27家信托公司发行了74款集合信托产品，发行量环比增加30款。

74款新发行产品中，63款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.56亿元，环比下降0.31亿元，降幅为16.48%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为115.57亿元，环比上升33.29亿元，增幅为40.46%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“融景8号优先级集合资金信托计划”，募集规模均为7.50亿元，这是一款股权投资类产品。

从期限上看，74款新发行产品中，共有53款公布了期限，平均期限26.77个月，环比缩短0.62个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 10 9.27% 下降0.77个百分点

24个月期 31 10.11% 下降0.22个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了30款，房地产领域产品发行了11款，金融领域产品发行了10款，工商企业领域产品发行了9款，证券投资领域产品发行了5款，其他领域产品发行了9款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了29款，贷款运用类产品发行了27款，证券投资类产品发行了5款，组合运用类产品发行了6款，股权投资类产品发行了3款，其他类产品发行了4款。

**成立集合信托产品31款**

统计时间内共有15家信托公司成立了31款集合信托产品，发行量环比减少10款。

31款新成立产品中，21款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.91亿元，环比减少0.43亿元，降幅为32.31%。

其中，成立规模最大的是苏州信托成立的“四川信托-众云蓝筹精选证券投资集合资金信托计划”，成立规模为3.34亿元。

上周共有10款新成立产品公布了期限，平均期限46.50个月，环比延长7.30个月。上周共有6款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.67%，环比下降0.23个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了8款，金融领域产品发行了7款，证券投资领域产品发行了4款，房地产领域产品发行了3款，工商企业领域产品发行了3款，其他领域产品发行了6款。