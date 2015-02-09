G20会议：英国央行总裁卡尼称，担心全球性金融改革疲乏

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透伊斯坦布尔2月9日 - 英国央行总裁卡尼周一表示，他担心全球性的金融改革疲乏现象。他将参加20国集团(G20)财长与央行总裁会议。
卡尼在国际金融协会(IIF)表示，虽然比起2008年，金融体系放大市场冲击的可能性已较低，但也决不能对体系的强韧程度感到自满。(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。