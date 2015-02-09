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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 15:37 BJT

G20会议：英国央行总裁卡尼称，担心全球性金融改革疲乏

路透伊斯坦布尔2月9日 - 英国央行总裁卡尼周一表示，他担心全球性的金融改革疲乏现象。他将参加20国集团(G20)财长与央行总裁会议。

卡尼在国际金融协会(IIF)表示，虽然比起2008年，金融体系放大市场冲击的可能性已较低，但也决不能对体系的强韧程度感到自满。(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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