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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 17:12 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月9日

路透伦敦2月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           286,475            +2,025
    锡            11,850              持平
    铅           213,600              -650
    锌           612,150            -3,925
    铝         4,007,175            -5,325
    镍           426,324            +2,118
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         77,980              -160
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据        库存分布               品种      库存数据                    库存分布
 铜     MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅        MPB-STOCKS                <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡        MSN-STOCKS                <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS                <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA     MNA-STOCKS                <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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