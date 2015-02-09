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市场报道 | 2015年 2月 9日 星期一 15:39 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国贸易数据疲弱，澳元/美元走软

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    *   澳元/美元跌0.35%，美元/日圆跌0.16%，欧元/美元涨0.14%，美
元/印度卢比涨0.68%
    *   日经指数 涨0.26%，上证指数涨0.62%，MSCI明晟亚太地
区(除日本)指数 跌0.64%，美国指标公债收益率报1.9202
%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.5%
    *   希腊新总理拒绝延长纾困且拟删减撙节举措，势将与欧盟对立 
    * 瑞士央行总裁乔丹称，必要时将积极干预汇市 
    * 中国贸易数据明显疲弱，大宗商品价格挫跌难辞其咎 
(完)
  

 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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