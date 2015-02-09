《汇市简讯》欧洲盘初：中国贸易数据疲弱，澳元/美元走软

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
0714GMT * 澳元/美元跌0.35%，美元/日圆跌0.16%，欧元/美元涨0.14%，美 元/印度卢比涨0.68% * 日经指数 涨0.26%，上证指数涨0.62%，MSCI明晟亚太地 区(除日本)指数 跌0.64%，美国指标公债收益率报1.9202 %，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.5% * 希腊新总理拒绝延长纾困且拟删减撙节举措，势将与欧盟对立 * 瑞士央行总裁乔丹称，必要时将积极干预汇市 * 中国贸易数据明显疲弱，大宗商品价格挫跌难辞其咎 (完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。