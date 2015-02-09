金属期市：LME期铜价格企稳，中国贸易数据引发担忧消退

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan表示，诸如铁矿石、煤炭等大宗商品的贸易令人失望，而且铜进口也下滑，虽然铜价下跌。
“我原本预计铜会有提升，会有一些对价格敏感的买盘，所以这么说的话，进口数据有些偏弱...(但)只有到中国春节过后才能看清楚形势。”
海关数据显示，1月中国铜进口量较前月下滑2.4%至41万吨。
0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，报每吨5,662美元，上日下跌1.2%。
上周铜价反弹2.8%，创下8月来最大单周升幅，主要是因为空头回补，不过今年以来铜价仍下跌逾10%。
上海期货交易所主力4月期铜 下跌0.2%，至每吨41,260元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王洋; 审校 徐文焰)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。