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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 15:50 BJT

金属期市：LME期铜价格企稳，中国贸易数据引发担忧消退

瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan表示，诸如铁矿石、煤炭等大宗商品的贸易令人失望，而且铜进口也下滑，虽然铜价下跌。

“我原本预计铜会有提升，会有一些对价格敏感的买盘，所以这么说的话，进口数据有些偏弱...(但)只有到中国春节过后才能看清楚形势。”

海关数据显示，1月中国铜进口量较前月下滑2.4%至41万吨。

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，报每吨5,662美元，上日下跌1.2%。

上周铜价反弹2.8%，创下8月来最大单周升幅，主要是因为空头回补，不过今年以来铜价仍下跌逾10%。

上海期货交易所主力4月期铜 下跌0.2%，至每吨41,260元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王洋; 审校 徐文焰)
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