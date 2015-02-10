《香港重要政经日程》--2月10日-2月24日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
================== 今日重要政经消息=================
2月10日（周二）
-- 亨鑫科技 公布全年业绩。
-- 港灯电力投资 公布全年业绩。
-- 香港电讯 公布全年业绩。
-- 盈大地产 公布全年业绩。
--09:30 科浪国际 股东特别大会。
--10:00 中石化冠德 股东特别大会。
--10:30 绿森集团 股东特别大会。
--11:00 中外运航运 股东特别大会。
--11:00 德勤2015/16年度香港财政预算案前瞻新闻发布会。
--11:30 首创置业 业绩记者会。
--14:30 罗兵咸永道2015/16年度香港财政预算案前瞻新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
2月11日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
-- 安踏体育 公布全年业绩。
-- 电讯盈科 公布全年业绩。
-- 唯冠国际 公布中期业绩。
-- 信和酒店 公布中期业绩。
-- 尖沙咀置业 公布中期业绩。
-- 信和置业 公布中期业绩。
-- 万嘉集团 公布第三季业绩。
--10:30 AV Concept Holdings Limited 股东特别大会。
2月12日（周四）
-- 东亚银行 公布年度业绩。
-- 宏利金融 公布年度业绩。
-- 百盛商业 公布全年业绩。
-- 汉传媒 公布中期业绩。
--09:00 权智（国际） 股东特别大会。
--10:30 楼东俊安资源（中国） 股东特别大会。
2月13日（周五）
-- 公布1月份外汇基金境外资产数字。
-- 恒生指数有限公司公布主要指数季度检讨结果。
-- 中信资源 公布全年业绩。
-- 中信国际电讯 公布全年业绩。
-- 越秀房地产 公布全年业绩。
-- 招商局置地 公布全年业绩。
-- 金沙中国 公布全年业绩。
--09:00 新锐医药 股东特别大会。
--10:00 奥思集团 股东周年大会。
2月16日（周一）
-- 港股通服务暂停。
-- 广州广船 公布全年业绩。
-- 新城发展控股 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
-- 茂业国际 公布全年业绩。
2月17日（周二）
-- 港股通服务暂停。
-- 公布11-1月失业率。
-- 美高梅中国 公布全年业绩。
-- 数码通 公布全年业绩。
2月18日（周三）
-- 沪港通服务暂停。
-- 农历新年前夕港股下午休市。
2月19日（周四）
-- 农历年初一假期。
-- 沪港通服务暂停。
2月20日（周五）
-- 农历年初二假期。
-- 沪港通服务暂停。
2月23日（周一）
-- 沪港通服务暂停。
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
2月24日（周二）
-- 沪港通服务暂停。
-- 电能实业 公布全年业绩。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放