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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 08:17 BJT

《香港重要政经日程》--2月10日-2月24日

================== 今日重要政经消息=================

2月10日（周二）

-- 亨鑫科技 公布全年业绩。

-- 港灯电力投资 公布全年业绩。

-- 香港电讯 公布全年业绩。

-- 盈大地产 公布全年业绩。

--09:30 科浪国际 股东特别大会。

--10:00 中石化冠德 股东特别大会。

--10:30 绿森集团 股东特别大会。

--11:00 中外运航运 股东特别大会。

--11:00 德勤2015/16年度香港财政预算案前瞻新闻发布会。

--11:30 首创置业 业绩记者会。

--14:30 罗兵咸永道2015/16年度香港财政预算案前瞻新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

2月11日（周三）

-- 中信大锰 公布全年业绩。

-- 安踏体育 公布全年业绩。

-- 电讯盈科 公布全年业绩。

-- 唯冠国际 公布中期业绩。

-- 信和酒店 公布中期业绩。

-- 尖沙咀置业 公布中期业绩。

-- 信和置业 公布中期业绩。

-- 万嘉集团 公布第三季业绩。

--10:30 AV Concept Holdings Limited 股东特别大会。

2月12日（周四）

-- 东亚银行 公布年度业绩。

-- 宏利金融 公布年度业绩。

-- 百盛商业 公布全年业绩。

-- 汉传媒 公布中期业绩。

--09:00 权智（国际） 股东特别大会。

--10:30 楼东俊安资源（中国） 股东特别大会。

2月13日（周五）

-- 公布1月份外汇基金境外资产数字。

-- 恒生指数有限公司公布主要指数季度检讨结果。

-- 中信资源 公布全年业绩。

-- 中信国际电讯 公布全年业绩。

-- 越秀房地产 公布全年业绩。

-- 招商局置地 公布全年业绩。

-- 金沙中国 公布全年业绩。

--09:00 新锐医药 股东特别大会。

--10:00 奥思集团 股东周年大会。

2月16日（周一）

-- 港股通服务暂停。

-- 广州广船 公布全年业绩。

-- 新城发展控股 公布全年业绩。

-- 和电香港 公布全年业绩。

-- 朗廷 公布全年业绩。

-- 茂业国际 公布全年业绩。

2月17日（周二）

-- 港股通服务暂停。

-- 公布11-1月失业率。

-- 美高梅中国 公布全年业绩。

-- 数码通 公布全年业绩。

2月18日（周三）

-- 沪港通服务暂停。

-- 农历新年前夕港股下午休市。

2月19日（周四）

-- 农历年初一假期。

-- 沪港通服务暂停。

2月20日（周五）

-- 农历年初二假期。

-- 沪港通服务暂停。

2月23日（周一）

-- 沪港通服务暂停。

-- 汇丰控股 公布全年业绩。

-- 恒生银行 公布全年业绩。

2月24日（周二）

-- 沪港通服务暂停。

-- 电能实业 公布全年业绩。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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