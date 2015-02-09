日本个股：日产汽车第三季业绩远超预期，并调升全年获利预估

路透横滨2月9日 - 日本销量计第二大汽车生产商--日产汽车 周一将营业利润预估上调6.5%，称由于新产品旺销、汇率有利而且成本降低。此前该公司公布了优于预期的第三季业绩。

日产汽车称，现预期截止3月底的年度营业利润将达到5,700亿日圆(47.9美元)，高于原先预估的5,350亿日圆。汤森路透I/B/E/S访问的29名分析师预估为5,899亿日圆。