日本个股：日产汽车第三季业绩远超预期，并调升全年获利预估

国际油市：油价下滑，因投资人担心需求放缓及美国产量增加
路透纽约5月9日 - 油价周二下滑，因投资人担心需求放缓、美元上涨和美国原油产量不断增加，这动摇了对石油输出国组织(OPEC)能令市场恢复平衡的信心。
路透横滨2月9日 - 日本销量计第二大汽车生产商--日产汽车 周一将营业利润预估上调6.5%，称由于新产品旺销、汇率有利而且成本降低。此前该公司公布了优于预期的第三季业绩。
日产汽车称，现预期截止3月底的年度营业利润将达到5,700亿日圆(47.9美元)，高于原先预估的5,350亿日圆。汤森路透I/B/E/S访问的29名分析师预估为5,899亿日圆。
该公司在10-12月的会计年度第三季营业利润接近增长一倍至1,566亿日圆，远超12名分析师此前估计的1,214.2亿。业绩增长得益于去年同期的基期数字偏低，当时由于公司市场推广和其他成本上升，导致获利下滑。(完)
路透纽约5月9日 - 油价周二下滑，因投资人担心需求放缓、美元上涨和美国原油产量不断增加，这动摇了对石油输出国组织(OPEC)能令市场恢复平衡的信心。
路透纽约/伦敦5月9日 - 金价周二跌至八周低位，因避险需求继续减弱，马克龙当选法国总统，以及美国收紧货币政策的预期提振债券收益率上升。
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