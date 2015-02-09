全球金市：亚洲股市下滑扶助金价小涨，但仍接近三周低点

“今天的小小反弹大概是因为股市下跌，但可能不会持续，”香港利 昌金铺交易员Ronald Leung称。 “影响金价的更大因素仍然是美国升息的时间。” 周五公布的数据显示美国1月就业增长稳健上升，薪资反弹，显示经 济强劲，令美国年中升息的可能性重新浮现。 实货市场方面，中国的实货升水周一升至每盎司4-5美元，因上周金 价大跌吸引部份买家。 但由于农历春节将至，交易商对于未来几天中国买气的支撑力量缺乏 信心。 ---------------0739GMT----------------------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1238.8 5.58 0.45 现货银 16.74 0.05 0.3 现货铂金 1223.5 3.15 0.26 现货钯金 782.35 0.4 0.05 COMEX期金 1239.3 4.7 0.38 COMEX期银 16.765 0.071 0.43 汇率 欧元/美元 1.1341 美元指数 94.535 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 徐文焰/王洋)