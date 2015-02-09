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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 16:13 BJT

全球金市：亚洲股市下滑扶助金价小涨，但仍接近三周低点

“今天的小小反弹大概是因为股市下跌，但可能不会持续，”香港利
昌金铺交易员Ronald Leung称。
    
    “影响金价的更大因素仍然是美国升息的时间。”
    
    周五公布的数据显示美国1月就业增长稳健上升，薪资反弹，显示经
济强劲，令美国年中升息的可能性重新浮现。
    
    实货市场方面，中国的实货升水周一升至每盎司4-5美元，因上周金
价大跌吸引部份买家。
    
    但由于农历春节将至，交易商对于未来几天中国买气的支撑力量缺乏
信心。
    
       
    ---------------0739GMT-----------------------------
                      价格    变动     涨跌%   
    现货金          1238.8    5.58     0.45
    现货银           16.74    0.05      0.3
    现货铂金        1223.5    3.15     0.26
    现货钯金        782.35     0.4     0.05
    COMEX期金       1239.3     4.7     0.38
    COMEX期银       16.765   0.071     0.43
    汇率
    欧元/美元       1.1341   
    美元指数        94.535      

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化            

 (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 徐文焰/王洋)
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