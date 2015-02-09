《台湾新债预测》30年期104/4公债得标利率料落在2.36-2.40%

* 标售标的：104/4期30年公债

* 标售时间：周二(10日)

* 标售金额：预估400亿台币

* 预测中值：2.36-2.40%

* 受访机构：9家

路透台北2月9日 - 台湾财政部周二将标售今年第二档长债--30年期公债104/4 。路透调查显示，由于美国上周五公布非农就业数据增长强劲，带动美国指标10年期公债殖利率扬升逼近2%关卡，且国际债资金排挤效应持续发酵，预计该期公债得标利率料落在2.36-2.40%间。

路透周一访谈9家金融机构，包括七家寿险、一家大型银行及一家大型金融机构，市场预估中值为2.36-2.40%，大区间则在2.34-2.48%。

30年长券向来主要买盘来自寿险业，而近期国际债发行密集已对长债造成资金排挤效果，部分寿险预估若该券足额标售料得标利率落在2.40-2.45%，但考量财政部国库署将出手截标，预期截标利率暂看在2.40%附近。

〞因为量很大，所以2.40%是个很大的关卡。〞一家大型金融机构交易员说。

根据路透自行计算，2015年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共有60.32亿美元，另有1.6亿澳元国际债发行。2014年全年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有203.78亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。

本次104/4期增额公债预计标售400亿台币，将在周五(13日)发行。

以下为交易员观点整理：

--大型寿险交易员认为，近期美债殖利率大幅跃升，寿险下标态度料趋于保守，且国际债持续热烈发行亦排挤台债投资部位，该券得标利率料高于上次30年券标售利率的2.36%，若不考虑国库署截标因素，足额标售利率可能落在2.40-2.45%。

--此档为今年第二档长券标售，有鉴于上档20年长券已遭截标，以及此券发行量偏大，寿险端普遍做好国库署截标的心理准备，部分预估截标利率可能落在2.40%附近。

--寿险交易员表示，由于此次市场预估得标利率明显高于该券发行前交易利率区间，若财政部硬要以发行前交易作为截标考量的话，那此次发行量将显着偏低，不排除造成市场恐慌。

--由于该券将不会再有增额发行(Reopen)，因此标售利率太低将影响下标意愿，且美债殖利率劲扬将有助于先前犹疑不决的国际债尽快完成定价，将去化更多寿险债券投资部位，预估合理得标利率至少要在2.4%以上。

相关报价：

--104/4周一在发行前交易殖利率收报2.3410%，成交3.5亿台币。

以下为金融机构对104/04期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险一 2.36 2.40

大型寿险二 2.40 2.45

大型寿险三 2.40 2.45

大型寿险四 2.42 2.48

大型寿险五 2.34 2.36

大型寿险六 2.42 2.48

中型寿险 2.34 2.39

大型金融机构 2.36 2.40

大型银行一 2.36 2.40

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