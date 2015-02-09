《台湾新债预测》30年期104/4公债得标利率料落在2.36-2.40%

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
* 标售标的：104/4期30年公债
* 标售时间：周二(10日)
* 标售金额：预估400亿台币
* 预测中值：2.36-2.40%
* 受访机构：9家
路透台北2月9日 - 台湾财政部周二将标售今年第二档长债--30年期公债104/4 。路透调查显示，由于美国上周五公布非农就业数据增长强劲，带动美国指标10年期公债殖利率扬升逼近2%关卡，且国际债资金排挤效应持续发酵，预计该期公债得标利率料落在2.36-2.40%间。
路透周一访谈9家金融机构，包括七家寿险、一家大型银行及一家大型金融机构，市场预估中值为2.36-2.40%，大区间则在2.34-2.48%。
30年长券向来主要买盘来自寿险业，而近期国际债发行密集已对长债造成资金排挤效果，部分寿险预估若该券足额标售料得标利率落在2.40-2.45%，但考量财政部国库署将出手截标，预期截标利率暂看在2.40%附近。
〞因为量很大，所以2.40%是个很大的关卡。〞一家大型金融机构交易员说。
根据路透自行计算，2015年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共有60.32亿美元，另有1.6亿澳元国际债发行。2014年全年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有203.78亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。
本次104/4期增额公债预计标售400亿台币，将在周五(13日)发行。
以下为交易员观点整理：
--大型寿险交易员认为，近期美债殖利率大幅跃升，寿险下标态度料趋于保守，且国际债持续热烈发行亦排挤台债投资部位，该券得标利率料高于上次30年券标售利率的2.36%，若不考虑国库署截标因素，足额标售利率可能落在2.40-2.45%。
--此档为今年第二档长券标售，有鉴于上档20年长券已遭截标，以及此券发行量偏大，寿险端普遍做好国库署截标的心理准备，部分预估截标利率可能落在2.40%附近。
--寿险交易员表示，由于此次市场预估得标利率明显高于该券发行前交易利率区间，若财政部硬要以发行前交易作为截标考量的话，那此次发行量将显着偏低，不排除造成市场恐慌。
--由于该券将不会再有增额发行(Reopen)，因此标售利率太低将影响下标意愿，且美债殖利率劲扬将有助于先前犹疑不决的国际债尽快完成定价，将去化更多寿险债券投资部位，预估合理得标利率至少要在2.4%以上。
相关报价：
--104/4周一在发行前交易殖利率收报2.3410%，成交3.5亿台币。
以下为金融机构对104/04期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险一 2.36 2.40
大型寿险二 2.40 2.45
大型寿险三 2.40 2.45
大型寿险四 2.42 2.48
大型寿险五 2.34 2.36
大型寿险六 2.42 2.48
中型寿险 2.34 2.39
大型金融机构 2.36 2.40
大型银行一 2.36 2.40
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中值 2.36 2.40 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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