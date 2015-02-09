更新版 1-离岸人民币：贬值势头略缓，中资行放水致CNH拆借利率全线回落

* CNH拆借利率全线自历史高位回落

* 因中资大行提供充足流动性

* 货币当局或不希望利率高企影响正常交易 (新增评论和细节)

路透北京2月9日 - 继上周连续两日创新高后，离岸人民币（CNH）拆借利率 周一全线回落，因中资大行对短期流动性敞开供应。市场人士指出，CNH拆借利率持续高企势必影响正常交易，不排除货币当局可能出手干预以补充流动性。

受海外人民币贬值预期不断升温影响，离岸市场的CNH短端拆借利率上周连续两日创出历史新高。不过随着人民币流动性紧张导致的做空人民币成本不断提升，离岸人民币贬值势头略缓。

“今天离岸银行间市场的CNH流动性突然好转，中资大行对短期流动性敞开供应，有求必应。拆借利率迅速回落。”一位市场中的交易人士称。

今日CNH拆借利率隔夜品种 下跌超过400个点子（bp）,七天期 则下跌约138bp，分别报4.48%和6.478%；但仍高于同期限境内SHIBOR利率的2.812%与4.335%。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，货币当局可能也不愿见到因CNH拆借利率持续高企而影响到正常交易。“市场要维持正常的运转，需要有活跃流动性的中间人存在。中资大行愿意承担这个角色。”

他在最新报告中指出，上周香港市场出现人民币供求剧烈失衡现象，1年期人民币存款利率由周三的3.9%迅速上升至周五的4.695%；同时CNH上周大幅升值近400个bp，远远超过CNY升值幅度。

在海外人民币贬值预期不断升温影响下，近期参与做空人民币各类产品的队伍不断扩大，并导致离岸的现货CNH市场出现流动性紧缺状况。而USD/CNH看涨期权到期行权、上周央行降准后更多投资者入场做空USD/CNH长端掉期升水、以及此前境内外汇差较阔引致的套利交易等因素，共同造就近期离岸人民币资金的紧张局面。

市场人士指出，做空USD/CNH长端掉期升水的投资者，需要买入短端掉期点进行融资，这加剧了离岸人民币流动性的紧张并大幅推高短端掉期点。加之1月19日到二月是去年很多USD/CNH看涨期权行权日，此前卖出看涨期权的投资者，要维持部位中性需要不停抛补，进一步带动USD/CNH掉期远端升水上扬。

一家台资行的副行长指出，CNH Hibor利率高企不落，可能还与中资不出手平抑价格有关。通过提高融资成本来抬高持有美元和做空人民币的成本，可以变相达到缓解离岸人民币贬值压力的目的。

“一年期USD/CNH看涨期权到期后，从方向上看，补的多抛的少。卖出美元看涨期权的投资者需要不断补美元，这会导致人民币流动性紧张和抬高carry成本。”一外资行交易员指出，人民币融资成本的提高又会传导至长端掉期，带动美元掉期升水上扬。

交易员亦指出，在离岸人民币流动性趋紧之下，不少银行以高息吸揽人民币存款。而随着境内外汇差收窄至能大约保证盈亏平衡的70点以下，目前套息交易已较为稀少，亦缓解人民币流动性紧张局面。此前境内外汇差较阔激发套利盘在境内购汇境外结汇，人民币资金从境外流向境内，也一定程度令离岸人民币吃紧。

本月初境内外即期人民币汇差曾一度阔至近200个点子。截止今日北京时间15：45，美元/人民币即期 报6.2488，美元/离岸人民币 报6.2517，二者价差已缩小至仅为29个点子。（完）