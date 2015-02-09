国际油市：油价下跌，之前中国公布疲弱贸易数据

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
中国1月海关初步数据显示，当月进口原油2,722万吨，不过汤森路透旗下机构估计最终数字应当在3,000万吨左右。
虽然中国总体进口数字依然很高，但分析师称，已有迹象显示进口速度在放慢，从而压制价格。
“1月的投机性买盘减少，因为需求低迷、库存较高且信贷收紧均影响进口需求，”澳新银行表示。
路透技术分析师王涛表示，原油走势图表表明，油价上涨走势可能会暂停一段时间。
“我偏向看空观点，”王涛在路透全球石油峰会上称，“西德克萨斯中质油和布兰特原油价格本周可能展开修正，然后再确定下一阶段的方向。”
美国1月非农就业报告强于预期也有助于支撑油价。美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，高于华尔街预期。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/徐文焰；审校 王洋/蔡美珍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)