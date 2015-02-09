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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 16:13 BJT

国际油市：油价下跌，之前中国公布疲弱贸易数据

中国1月海关初步数据显示，当月进口原油2,722万吨，不过汤森路透旗下机构估计最终数字应当在3,000万吨左右。

虽然中国总体进口数字依然很高，但分析师称，已有迹象显示进口速度在放慢，从而压制价格。

“1月的投机性买盘减少，因为需求低迷、库存较高且信贷收紧均影响进口需求，”澳新银行表示。

路透技术分析师王涛表示，原油走势图表表明，油价上涨走势可能会暂停一段时间。

“我偏向看空观点，”王涛在路透全球石油峰会上称，“西德克萨斯中质油和布兰特原油价格本周可能展开修正，然后再确定下一阶段的方向。”

美国1月非农就业报告强于预期也有助于支撑油价。美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，高于华尔街预期。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/徐文焰；审校 王洋/蔡美珍)
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