中国经济：政府收支一律纳入预算并公开，未来简政放权要加码--总理

路透北京2月9日 - 中国国务院总理李克强周一表示，政府收支将一律纳入预算并公开，长期趴窝的沉淀资金一律调整收回。简政放权是释放市场潜力的关键之举，下一步简政放权还要加码，坚决消除审批的“灰色地带”。

政府网刊登的新闻稿并援引李克强在国务院第三次廉政工作会议上的讲话称，阳光是最好的防腐剂，要让公共资金和权力在“探照灯”和“摄像头”下运行，推行决策、执行、管理、结果向社会公开，向老百姓交出一本能看得懂的“明白账”。

“公共资金是纳税人的‘辛苦钱’，一分一厘都不能浪费。今后政府收支一律纳入预算并公开，所有公共资金一律接受审计监督，长期趴窝的沉淀资金一律调整收回，对国有资产和企业一律从严监管。”他强调称。

他并表示，简政放权是释放市场潜力的关键之举，也是反腐败的治本之策，下一步简政放权还要加码，要以权力“瘦身”为廉政“强身”，通过放权限权，坚决打掉寻租空间，坚决消除审批“灰色地带”，防止改革红利被截留蚕食、对冲削减。

“政府削权放权的同时还要以刚性制度来管权限权，念好权力‘紧箍咒’。”李克强说，要用法治“金箍棒”给政府权力划定边界，建立权力清单、责任清单和负面清单制度。

而针对为官不为的现象，李克强指出，为官不为的典型要公开曝光，对懒政庸政怠政要严肃问责，对不敢抓、不敢管、尸位素餐、碌碌无为的干部，坚决采取组织措施。