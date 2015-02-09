中国资管：上周银行理财产品发676款，短期固收产品预期收益率下降明显

路透北京2月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（1月31日-2月6日）43家银行共发行了676款理财产品，发行银行数较上 期减少15家，产品发行量减少60款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共145款，市场占比为21.45% ；非保本型理财产品共531款，市场占比为78.55%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 276 40.83% -19 其中：人民币 259 外币 17 组合投资类 381 56.36% -15 融资类 1 0.15% -4 结构性产品 18 2.66% -23 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 19 3.55% 下降44个基点 1个月至3个月（含） 358 5.18% 与上期持平 3个月至6个月（含） 179 5.24% 下降11个基点 6个月至1年（含） 81 5.09% 下降36个基点 1年以上 21 5.69% 上升16个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为690天；预期年化收益率最 低2.90%，最高为6.60%，与上期报告相比，预期最低收益下降1个百分点，最高收益率上升0 .3个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 19 2.89% 3.55% 1个月至3个月 358 54.41% 5.18% 3个月至6个月 179 27.20% 5.24% 6个月至1年 81 12.31% 5.09% 1年以上 21 3.19% 5.69% 上周共发行17款外币理财产品。其中，美元理财产品11款，较上期减少5款。 **151款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,203款产品到期，公布了到期收益率的152款产品中， 151实现预期最高收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品537款，债券和货币市场工具类产品623 款，结构性产品41款，融资类产品2款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有14款，14款产品全部来自城市商业银行； 从投资领域来看，5款为债券类与货币市场类产品，9款为组合投资类产品。 到期收益率最高的产品为南京银行 发行的“珠联璧合（1309期17）35天人 民币理财产品（A71387）（扬州特供）”，该组合投资类产品投资期限为361天，实现了6.6 0%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)