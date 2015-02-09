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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 16:14 BJT

中国资管：上周银行理财产品发676款，短期固收产品预期收益率下降明显

路透北京2月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（1月31日-2月6日）43家银行共发行了676款理财产品，发行银行数较上
期减少15家，产品发行量减少60款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共145款，市场占比为21.45%
；非保本型理财产品共531款，市场占比为78.55%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     276        40.83%          -19
    其中：人民币         259        
           外币           17        
    组合投资类           381        56.36%          -15
    融资类                 1         0.15%           -4
    结构性产品            18         2.66%          -23
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     19       3.55%         下降44个基点
    1个月至3个月（含） 358       5.18%         与上期持平
    3个月至6个月（含） 179       5.24%         下降11个基点
    6个月至1年（含）    81       5.09%         下降36个基点
    1年以上             21       5.69%         上升16个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为690天；预期年化收益率最
低2.90%，最高为6.60%，与上期报告相比，预期最低收益下降1个百分点，最高收益率上升0
.3个百分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     19              2.89%    3.55%
 1个月至3个月  358            54.41%    5.18%
 3个月至6个月  179            27.20%    5.24%
 6个月至1年    81             12.31%    5.09%
 1年以上       21              3.19%    5.69%
 
    上周共发行17款外币理财产品。其中，美元理财产品11款，较上期减少5款。
  
    
    **151款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,203款产品到期，公布了到期收益率的152款产品中，
151实现预期最高收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品537款，债券和货币市场工具类产品623
款，结构性产品41款，融资类产品2款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有14款，14款产品全部来自城市商业银行；
从投资领域来看，5款为债券类与货币市场类产品，9款为组合投资类产品。

    到期收益率最高的产品为南京银行 发行的“珠联璧合（1309期17）35天人
民币理财产品（A71387）（扬州特供）”，该组合投资类产品投资期限为361天，实现了6.6
0%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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