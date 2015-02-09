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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 16:31 BJT

新兴汇市：土耳其里拉兑美元贬至纪录新低2.4950

路透伊斯坦堡2月9日 - 土耳其里拉兑美元 周一跌至历史新低2.4950，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将升息，因而推升美元，打击新兴市场资产买气。

包括土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在内的多位政府官员，屡次呼吁央行降息之际，土耳其里拉最近数周接连创下纪录低位。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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