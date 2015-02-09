《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月9日

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透香港2月9日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:24时,1港元=0.80568人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 8.86 6.24 1.76 南玻 9.02 5.71 1.96 深康佳 7.52 3.69 2.53 ST中华 7.72 3.70 2.59 ST中冠 22.51 10.01 2.79 深深宝 8.27 6.56 1.56 深华发 8.03 3.80 2.62 深赤湾 18.43 14.82 1.54 招商地产 24.60 20.00 1.53 特力 10.81 6.80 1.97 飞亚达 11.13 7.36 1.88 一致药业 50.28 38.35 1.63 深深房 6.01 3.70 2.02 ST盛润 8.44 6.20 1.69 深南电 7.46 4.08 2.27 深纺织 9.55 6.13 1.93 方大集团 8.81 4.51 2.42 深国商 14.15 8.06 2.18 深赛格 7.38 3.88 2.36 宝石 7.68 5.74 1.66 小天鹅 16.20 13.90 1.45 粤高速 4.60 3.32 1.72 晨鸣纸业 6.16 4.33 1.77 ST珠江 7.03 4.86 1.80 美菱电器 6.07 5.00 1.51 大冷股份 13.08 7.39 2.20 粤电力 6.50 5.69 1.42 佛山照明 10.47 6.71 1.94 江铃汽车 37.40 37.09 1.25 沙隆达 13.46 9.08 1.84 苏常柴 8.19 4.90 2.07 威孚高科 28.46 28.89 1.22 古井贡酒 30.90 23.72 1.62 ST东海 7.51 6.41 1.45 长安汽车 20.22 20.00 1.25 京东方 2.80 2.46 1.41 鲁泰 10.76 10.26 1.30 本钢板材 5.12 2.90 2.19 张裕 32.53 26.04 1.55 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。