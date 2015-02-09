企业并购：台湾财政部对年底台北101董监事改选获半数以上席次具信心

路透台北2月9日 - 台湾财政部周一表示，对于今年底台北101董监事改选，取得半数以上席次具有信心。财政部并称，关切台北101经营权的稳定。

财政部次长吴当杰在一场记者会上做上述表示。他并指出，马来西亚IOI集团去年底在一份声明中，曾承诺不跨足台北101的经营权。然而在该集团送交经济部投审会的计划中，却指出在购入台湾顶新集团的持股后，会进一步顶替顶新在董监事会中的席次。

〞IOI投资案与去年它承诺不跨足经营权有明显出入。〞吴当杰说。

台湾财政部长张盛和先前曾指出，评估认为IOI公司并非纯粹财务投资台北101，而是要取得经营权，基于台北101是台湾的地标，不适宜由外人经营。

台湾顶新集团是台湾地标台北101的大股东，在顶新集团爆发在台湾败卖劣质油品事件之后，顶新有意退出在台非核心业务的经营，其中卖出台北101持股即是一项重要的股权移转。

经济部投审会周一发布新闻稿指出，投审会迄今尚未接获相关股权转受让申请，在投资人提出申请后，会尽速审查。此外，投审会也将尊重立法院意见，并以公共利益、社会观感及民众期待等因素为依归，予以严审。

9月初爆发涉嫌将饲料油混充食用油贩卖的食品大厂--顶新集团，在台湾接连多次爆发劣质油安全问题，不但引发民众全面抵制味全在台湾旗下的事业--包括食品、通路、电信等等，政府方面也透过公股银行清查魏家的贷款，紧缩银根。