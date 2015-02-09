企业并购：台湾财政部对年底台北101董监事改选获半数以上席次具信心

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透台北2月9日 - 台湾财政部周一表示，对于今年底台北101董监事改选，取得半数以上席次具有信心。财政部并称，关切台北101经营权的稳定。
财政部次长吴当杰在一场记者会上做上述表示。他并指出，马来西亚IOI集团去年底在一份声明中，曾承诺不跨足台北101的经营权。然而在该集团送交经济部投审会的计划中，却指出在购入台湾顶新集团的持股后，会进一步顶替顶新在董监事会中的席次。
〞IOI投资案与去年它承诺不跨足经营权有明显出入。〞吴当杰说。
台湾财政部长张盛和先前曾指出，评估认为IOI公司并非纯粹财务投资台北101，而是要取得经营权，基于台北101是台湾的地标，不适宜由外人经营。
台湾顶新集团是台湾地标台北101的大股东，在顶新集团爆发在台湾败卖劣质油品事件之后，顶新有意退出在台非核心业务的经营，其中卖出台北101持股即是一项重要的股权移转。
经济部投审会周一发布新闻稿指出，投审会迄今尚未接获相关股权转受让申请，在投资人提出申请后，会尽速审查。此外，投审会也将尊重立法院意见，并以公共利益、社会观感及民众期待等因素为依归，予以严审。
9月初爆发涉嫌将饲料油混充食用油贩卖的食品大厂--顶新集团，在台湾接连多次爆发劣质油安全问题，不但引发民众全面抵制味全在台湾旗下的事业--包括食品、通路、电信等等，政府方面也透过公股银行清查魏家的贷款，紧缩银根。
顶新集团同时也控有中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股公司 。(完) (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)