香港个股：时代地产今年销售目标按年增10%，料房价平稳

路透香港2月9日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周一表示，今年销售目标按年增加一成，料房价将会平稳。

公司主席岑钊雄在记者会上称，今年的销售目标为165亿元人民币；去年完成销售额152亿元，略高于原订150亿元的目标。

他预计，2015年中国房价趋于平稳；公司去年合同销售均价每平方米为10,942元，今年料将持平。

岑钊雄表示，由于中国利率的下行，公司今年的资金及运营成本会较往年为低。同时，公司将继续以高周转及高去化的方式实现利润稳定增长。随着限贷政策的放松，按揭成本的降低，他预料2015年公司将维持去年30%的纯利增长。该公司2014年度净利为12.79亿元。

时代地产目前拥有土地储备约940万平方米，足够应付未来三至五年的发展需求。岑钊雄表示，今年会根据各地的销售情况拿地，但重点区域仍将集中在广州、珠海及佛山等地。

岑钊雄称，目前旧城改造的项目占公司总业务的5%，基于二三线城市对于城市翻新的需求很大，公司未来拟增加其占比。