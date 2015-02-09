香港个股：时代地产今年销售目标按年增10%，料房价平稳

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透香港2月9日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周一表示，今年销售目标按年增加一成，料房价将会平稳。
公司主席岑钊雄在记者会上称，今年的销售目标为165亿元人民币；去年完成销售额152亿元，略高于原订150亿元的目标。
他预计，2015年中国房价趋于平稳；公司去年合同销售均价每平方米为10,942元，今年料将持平。
岑钊雄表示，由于中国利率的下行，公司今年的资金及运营成本会较往年为低。同时，公司将继续以高周转及高去化的方式实现利润稳定增长。随着限贷政策的放松，按揭成本的降低，他预料2015年公司将维持去年30%的纯利增长。该公司2014年度净利为12.79亿元。
时代地产目前拥有土地储备约940万平方米，足够应付未来三至五年的发展需求。岑钊雄表示，今年会根据各地的销售情况拿地，但重点区域仍将集中在广州、珠海及佛山等地。
岑钊雄称，目前旧城改造的项目占公司总业务的5%，基于二三线城市对于城市翻新的需求很大，公司未来拟增加其占比。
时代地产今天收高1.27%，报3.2港元。 （完） (发稿 潘嘉玲；; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。