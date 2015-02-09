中东经济：沙特央行总裁呼吁对现行能源和水资源补贴制度进行改革

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透迪拜2月9日 - 沙特央行总裁Fahad al-Mubarak呼吁该国对过于慷慨的能源和水补贴制度进行改革。这项制度耗费了沙特数十亿美元的预算资金，而且保持价格在低位刺激了消费者的浪费。
在周日晚些时候刊登在沙特央行网站的一篇演讲稿中，Fahad al-Mubarak并未表明政府是否会真的对此有切实的计划。对补贴制度实施任何改革都具有政治敏感性，所以沙特当局多年来基本上采取按兵不动的策略。
2013年沙特经济和计划大臣埃尔亚瑟(Muhammad al-Jasser)曾呼吁大幅削减补贴，但后来便无下文。
不过Mubarak此次的讲话，或表明现任国王Salman有意对此采取新的策略。
“现有的挑战之一是提高沙特能源和水资源的消费效率，(补贴制度)不仅增加了政府的财政负担，也扭曲了这些重要资源的使用并造成巨大浪费，”Mubarak说。
“这就要求重新审视价格补贴，应在考虑社会影响的前提下，逐渐并精心对其加以改革，以确保补贴能够一直面向中低收入群体。”(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。