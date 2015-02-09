中东经济：沙特央行总裁呼吁对现行能源和水资源补贴制度进行改革

路透迪拜2月9日 - 沙特央行总裁Fahad al-Mubarak呼吁该国对过于慷慨的能源和水补贴制度进行改革。这项制度耗费了沙特数十亿美元的预算资金，而且保持价格在低位刺激了消费者的浪费。

在周日晚些时候刊登在沙特央行网站的一篇演讲稿中，Fahad al-Mubarak并未表明政府是否会真的对此有切实的计划。对补贴制度实施任何改革都具有政治敏感性，所以沙特当局多年来基本上采取按兵不动的策略。

2013年沙特经济和计划大臣埃尔亚瑟(Muhammad al-Jasser)曾呼吁大幅削减补贴，但后来便无下文。

不过Mubarak此次的讲话，或表明现任国王Salman有意对此采取新的策略。

“现有的挑战之一是提高沙特能源和水资源的消费效率，(补贴制度)不仅增加了政府的财政负担，也扭曲了这些重要资源的使用并造成巨大浪费，”Mubarak说。