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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 16:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶升至近五周高位，受油价及日圆走势支撑

TOCOM-7月期胶 <0#2JRU:>收高5.3日圆，报每公斤214.5日圆。该指标合约盘中稍早触及214.8日圆，为1月6日以来最高水准。

“期胶与原油价格的联动关系有所增强，TOCOM市场整体处于‘上升状态’，”东京一名经纪商表示，并称指标期胶合约在未来几日内有望升破1月高点，取决于油价走势。

中国周日公布的初步贸易数据显示，该国1月进口35万吨天然与合成橡胶，较前月下降14.6%，较上年同期减少27.1%。

印度一名行业官员上周五表示，该国1月天然橡胶进口较上年同期跳增47%至30,441吨，因为国际价格下降促使轮胎厂商增加从海外采购。

上海期交所主力5月期胶 上升85元人民币，收报每吨13,680元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月期胶 尾盘报每公斤141美分，下跌0.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/徐文焰；审校 李春喜)
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