亚洲橡胶：TOCOM期胶升至近五周高位，受油价及日圆走势支撑

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
TOCOM-7月期胶 <0#2JRU:>收高5.3日圆，报每公斤214.5日圆。该指标合约盘中稍早触及214.8日圆，为1月6日以来最高水准。
“期胶与原油价格的联动关系有所增强，TOCOM市场整体处于‘上升状态’，”东京一名经纪商表示，并称指标期胶合约在未来几日内有望升破1月高点，取决于油价走势。
中国周日公布的初步贸易数据显示，该国1月进口35万吨天然与合成橡胶，较前月下降14.6%，较上年同期减少27.1%。
印度一名行业官员上周五表示，该国1月天然橡胶进口较上年同期跳增47%至30,441吨，因为国际价格下降促使轮胎厂商增加从海外采购。
上海期交所主力5月期胶 上升85元人民币，收报每吨13,680元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月期胶 尾盘报每公斤141美分，下跌0.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/徐文焰；审校 李春喜)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。