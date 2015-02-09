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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 17:04 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收跌，主因贸易数据惨淡拖累

* 人民币随中间价收跌
    * 贸易数据惨淡与隔夜美指回升拖累
    * 市场对人民币升贬预期有所分化

 (更新收盘报价)
    路透北京2月9日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期 周一随中间价小幅收跌，主因中国1月贸易
数据惨淡，且隔夜美指 创逾两周最大单日涨幅。不过技术面隐含的人民币升值动能，令市场对人民币升
贬前景出现预期分化。
    
    交易员指出，因周末公布的外贸进出口同比负增长，今日人民币跳空低开后窄幅震荡，但创纪录的贸易顺
差令整体跌幅较小。中间价成为即期汇率走向的主要牵引力。
    
    “即期汇率还是跟着中间价在走，走贬幅度比较稳定，和上周一周二一样，基本都在靠近跌停附近盘整。
”一外资行交易员说。
        
    在央行退出常态化干预之下，目前市场关于人民币升贬值预期的较力渐增。一股份行交易员主管认为，在
美元仍有可能继续走强的情况下，本周人民币维持弱势的概率较大；但另一外资行交易员认为，从技术面上判
断，因临近去年创下的年内最低位，本周人民币主旋律将是小幅升值。
            
    尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随
进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，
预示今年经济下行压力更重。 

    全球汇市，美元周一回落，美国强劲就业数据引发的涨势，遭交易员逢高出脱，另一方面，希腊重申拒绝
国际纾困计划后，希腊情势吸引投资人关注。  
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
    
 在岸市场人民币兑美元             今日             上日       升贬
 即期成交价格                     6.2472           6.2447     -0.04%
 中间价                           6.1311           6.1261     -0.08%
 成交额                           115亿美元                   
                                                              
 日内美元/人民币相对于中间价最大  1.95% (上限±2%  日高       日低
 波幅                             )                           
 日内波动幅度(pips)               40               6.2465     6.2505
 2015年来即期升贬值幅度           -0.69%                      
 1年期美元/人民币掉期升水         1895                        
                                                              
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间16:53     今日             上日       
 1年期NDF                         6.3680/6.373     6.367      
 CNH即期                          6.2479/6.2499    6.2478     
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） 
    

 (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 黄凯)
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