《全球汇市》美元由数据利多涨势回落，市场聚焦希腊情势

“欧洲情势本周将持续成为焦点，”巴克莱首席日本汇市策略分析师Shinichiro Kadota称。“这些事件所造成的风险意愿回暖，应会提振美元/日圆，若有更多情况混沌不明的迹象，则会打击风险偏好，造成相反的影响。”

欧元区财长周三在欧元集团开会，希腊财长已表示，他将提出一份完整提案。欧洲理事会(European Council)周四将开会。

欧元本月经历剧烈波动，受到希腊债务协议的乐观及疑虑情绪拉锯的影响。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1346 1.1313 +0.29 -6.21 1.2097

美元/日圆 118.64 118.96 -0.27 -0.87 119.68

欧元/日圆 134.59 134.70 -0.08 -7.03 144.77

美元/瑞郎 0.9246 0.9251 -0.05 -6.99 0.9941

英镑/美元 1.5237 1.5243 -0.04 -2.16 1.5573

美元/加元 1.2503 1.2523 -0.16 +7.62 1.1618

澳元/美元 0.7790 0.7792 -0.03 -4.63 0.8168

新西兰元/美元 0.7395 0.7357 +0.52 -5.16 0.7797

欧元/瑞郎 1.0491 1.0477 +0.13 -12.76 1.2026

欧元/英镑 0.7445 0.7420 +0.34 -4.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5075 9.4963 +0.12 +0.41 9.4688

美元/挪威克朗 7.6155 7.6251 -0.13 +1.92 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价