《全球汇市》美元由数据利多涨势回落，市场聚焦希腊情势

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
“欧洲情势本周将持续成为焦点，”巴克莱首席日本汇市策略分析师Shinichiro Kadota称。“这些事件所造成的风险意愿回暖，应会提振美元/日圆，若有更多情况混沌不明的迹象，则会打击风险偏好，造成相反的影响。”
欧元区财长周三在欧元集团开会，希腊财长已表示，他将提出一份完整提案。欧洲理事会(European Council)周四将开会。
欧元本月经历剧烈波动，受到希腊债务协议的乐观及疑虑情绪拉锯的影响。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1346 1.1313 +0.29 -6.21 1.2097
美元/日圆 118.64 118.96 -0.27 -0.87 119.68
欧元/日圆 134.59 134.70 -0.08 -7.03 144.77
美元/瑞郎 0.9246 0.9251 -0.05 -6.99 0.9941
英镑/美元 1.5237 1.5243 -0.04 -2.16 1.5573
美元/加元 1.2503 1.2523 -0.16 +7.62 1.1618
澳元/美元 0.7790 0.7792 -0.03 -4.63 0.8168
新西兰元/美元 0.7395 0.7357 +0.52 -5.16 0.7797
欧元/瑞郎 1.0491 1.0477 +0.13 -12.76 1.2026
欧元/英镑 0.7445 0.7420 +0.34 -4.00 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5075 9.4963 +0.12 +0.41 9.4688
美元/挪威克朗 7.6155 7.6251 -0.13 +1.92 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。