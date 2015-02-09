更新版 1-台湾数据：1月出口增3.4%略优于预期，主因电子产品佳及去年基期低

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路透台北2月9日 - 台湾财政部周一公布，1月出口金额年增3.4%，略优于预期，主因电子产品出货佳，以及去年春节的低基期所致。

1月金额较上年同期成长3.4%，优于市场预估的升2.58%。不过展望2月，统计处长叶满足表示，因2月工作天数较去年同期少了两天，预期下月的出口金额较去年同期恐难维持正成长。

〞要正成长恐怕有点难度，〞她说。

叶满足也表示，电子产品表现仍然不错，不过出口矿产品和化学原料则因油价大跌的关系，合计两者出口金额年减逾11亿美元，拉低1月出口高达4.7个百分点。

凯基投顾总经分析师蔡耀德则表示，预期电子业出口在1月就会攀到高峰，后续料会慢慢走弱，目前仍看不到科技新品亮点。

1月进口金额年减4.8%，不如市场预估的年增0.18%。其中农工原料年减9.2%，矿产品进口金额更大减约40.3%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

1月年变动率(%) 12月年变动率(%)

整体出口金额 +3.4 -2.8

--中国(含香港) +11.8 -5.6

--美国 +8.1 +14.6

--欧洲 -12.6 -5.7

--日本 +2.7 -3.2

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2015年

1月 +3.4 -4.8 +48.0

2014年

12月 -2.8 -12.3 +44.5

11月 +3.7 +5.1 +42.2

10月 +0.7 -1.4 +46.2

9月 +4.7 +0.2 +35.0

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

注：r为修正值。(完)

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