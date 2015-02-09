台湾债市：10年债殖利率收创逾一个月高位，关注明日30年新券标售结果

* 10年券殖利率创一个月高位 * 关注明日30年新券标售结果 * 明日103/13区间暂在1.58-1.62% 路透台北2月9日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一收高近5个基点， 创逾一个月收盘新高位。交易员表示，美国非农就业数据增长强劲，带动台债殖利率随美债 扬升，103/13殖利率不仅升破季线，并向1.60%整数关卡靠拢，量缩观望明日30年新券标售 。 他们指出，本周为农历年前最后一周交易，期间充满变数，包括周二标售30年新债、周 三10年新券展开发行前交易等，引领上周台债殖利率接连五日上涨，盘中弹幅最高逾10个基 点，而美债殖利率上日续弹进一步推升103/13收在日高，后续密切关注长券端变数。 103/13殖利率今日收在日高1.5950%，此前收盘高点是2014年12月30日的1.6020%。交易 员预估，明日10年债103/13区间暂看1.58-1.62%；五年债103/15区间则暂估0.98-1.02%。 〞现在要等明天标债结果再说。〞一位民营银行台债交易员说。 30年新券 将于明日标售，预估金额为400亿台币。大型寿险交易员指出， 近期美债殖利率大幅跃升，寿险下标态度料趋于保守，且国际债持续热烈发行亦排挤台债投 资部位，该券得标利率料高于上次30年券标售利率的2.36%，若不考虑国库署截标因素，足 额标售利率可能落在2.40-2.45%。 30年长券向来主要买盘来自寿险业，路透调查以寿险为主的九家金融机构显示，预计该 期公债得标利率料落在2.36-2.40%间。 美国公债收益率上周五跳升，收益率曲线趋平，此前美国公布1月就业增长强劲，带动 了一些对美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的押注。指标10年期公债 尾盘收益率跳升至1月12日来最高的1.94%， 报告发布前为1.81%。 美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个。11月和12月数据被上修，就 业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过 一段艰难时期的观点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/13 +4.59 1.5950 1.5805-1.5950 20.5 本周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 2/9(一)：台湾公布1月出口金额、美国就业趋势指数、欧元区2月Sentix投资者信心指 数、20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)、日本央行审议委员森本宜久发表讲话 、澳洲央行总裁史蒂文斯出席人民币清算银行成立仪式； 2/10(二)：中国工业生产者价格指数及消费价格指数、美国NFIB小企业信心指数、美国 JOLTS职位空缺、美国批发(趸售)库存、澳洲2月消费者信心指数、里奇蒙联邦储备银行总裁 拉克尔发表演说、20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)、韩国1月进出口物价； 2/11(三)：美国联邦预算、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话、英国央行发 布季度通胀报告、澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲外汇周会议上发表讲话、瑞典央行召开货 币政策会议、美国财政部长杰克卢访问印度； 2/12(四)：美国零售销售、美国企业库存、欧元区12月工业生産、欧洲理事会会议(至2 月13日)、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院作证、菲律宾央行举行货币政策会议； 2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元 区12月贸易收支、欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。 30 104/4 2.3410 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.5950 5 103/15 0.9850 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)