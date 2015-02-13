《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月9日-13日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：经济基本面未变，完成今年目标重在稳和进相互促进--政治局

中国中共中央政治局会议周四表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

--《焦点》中国1月外贸衰退顺差创新高，内外俱疲宜用汇率等政策对冲

尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比 萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。

--中国数据：1月通胀数据创逾五年新低，政策宽松需跑步追赶通缩压力

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境。尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

--中美关系：望加快双边投资协定谈判，尊重照顾彼此核心利益--习近平

中国国家主席习近平周三表示，中美双方要加快双边投资协定谈判，培育贸易和投资合作新亮点，希望美国在放宽高技术产品对华出口、为中国企业赴美投资提供便利方面采取积极行动。

--中美贸易：美国指责中国对出口行业不公平补贴，拟诉诸WTO解决

美国政府周三发起一法律挑战，称中国向从钢铁到虾产品等多个行业提供出口补贴，规模达到数十亿美元。

--中国央行：营造中性适度货币金融环境，货币工具成基础货币供给主渠道

中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。2014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。

--中国经济：发挥投资在稳增长中的关键作用，调动社会资本参与--发改委

中国国家发展和改革委周三表示，今年将加强投资调控，定向精准促进投资增长，增加有效投资，加大对经济社会薄弱环节的投资，并调动社会资本参与重点项目，充分发挥投资在稳增长中的关键作用。

--中国经济：今年增长率中枢7%，中期最大不确定性通缩风险--央行官员

中国人民银行研究局局长陆磊撰文指出，短期内，总需求不旺导致2015年经济运行呈现稳定的较低水平均衡；估计2015年经济增长率中枢为7%，波动幅度为正负0.1个百分点。中期内，经济中最大的不确定性是通货紧缩的风险和预期。

--中国经济：加快完善石油战略储备制度，推进能源价格改革--习近平

中国国家主席习近平在中央财经领导小组会议上表示，中国要加快完善石油战略储备制度，推进能源价格、石油天然气体制等改革，大力发展非常规能源。

--中国经济：政府收支一律纳入预算并公开，未来简政放权要加码--总理

中国国务院总理李克强周一表示，政府收支将一律纳入预算并公开，长期趴窝的沉淀资金一律调整收回。简政放权是释放市场潜力的关键之举，下一步简政放权还要加码，坚决消除审批的“灰色地带”。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国央行：在全国推广地方分支机构SLF，应对春节前流动性季节性波动

中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

--中国金融：上海自贸区内企业和金融机构可自主境外融资--央行

中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。业内人士认为监管层开始或通过总额管理以控制风险。

--中国央行：去年已在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点

中国央行在最新发布的四季度货币政策执行报告中透露，2014年已在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点，今年将逐步推广分支行信贷资产质押和央行内部评级试点。

--中国个股：北京银行获准定向降准1个百分点，非新政乃达标后正常调整

中国城市商业银行北京银行周三公告称，获准自下周一(16日)起，定向降低人民币存款准备金率1个百分点，执行16.5%的存款准备金率。了解情况的人士指出，这并不是新的定向降准，乃达到此前颁布的定向标准后的正常下调。

--中国央行：2014年末社会融资规模存量122.86万亿元，同比增长14.3%

中国央行周二首次公布的社会融资规模存量数据显示，2014年末社会融资规模存量同比增长14.3%，至122.86万亿元人民币，为2002年末的8.27倍，年均增长19.3%。

--中国央行：今年推进国库现金管理工作，增强财政和货币政策协调性

中国央行近日表示，今年将积极稳妥推进国库现金管理工作，增强财政政策和货币政策的协调性、有效性，并积极参与《预算法实施条例》的修订。去年央行与财政部共同出台了《地方国库现金管理试点办法》，并选择6个省市启动了试点工作

--港交所：深港通可能下半年开通，有助A股加入环球指数

香港交易及结算所（港交所） 行政总裁(CEO)李小加周二称，深港通可能于今年下半年开通，随着沪港通和深港通的推进，中国A股加入世界主要指数的路线图愈见清晰。

--中国外汇：人民币汇率的资产价格属性将进一步凸显--外管局官员

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文表示，中国外汇市场运行机制正在发生深刻变化，外汇市场已经步入既可能变好、也可能变差的多重均衡状态。非交易、非流量尤其是市场预期因素的影响作用加大，人民币汇率的资产价格属性进一步凸显。

--中国新股：本轮IPO单日冻结资金1.5万亿创近五年新高，中签率明显提升

中国证券报周四报导称，本轮A股IPO新股申购单日冻结资金创近五年新高。据17只新股公布的网上申购和网下配售结果，该批新股申购当日（周二）合计冻结资金1.5万亿元人民币；但集中申购规模加大使打“新”股难度下降，17只新股平均中签率明显提升。 ========================================================================== 【行业/公司】

--美国个股：中国发改委称处罚高通不是目的，目的旨在恢复竞争秩序

鉴于高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为，中国对其处以2013年度中国市场销售额8%的罚款，计60.88亿元人民币。国家发改委反垄断局局长许昆林表示，对美国高通公司的罚款不是主要目的，目的是为了恢复这个领域的竞争秩序。

--汽车产业：中国1月汽车销量同比增长7.6%至232万辆

中国汽车工业协会周二公布，中国1月汽车销量总计232万辆，较上年同期增长7.6%。

--《焦点》中国老龄化吸引投资者涌入“热度堪比互联网”的医疗行业

面对中国几亿老年人的医疗保健需求，投资者蜂拥进入中国蓬勃发展的医疗保健业，推动该行业并购交易规模超过炙手可热的互联网行业。随着中国去年放松外资入股限制，加之人口老龄化加速，TPG资本等私募股权公司，以及马来西亚IHH Healthcare Bhd IHHH.KL 等医疗保健业者纷纷投资中国的医院、制药公司和医用设备制造企业。

--中国金属：预计十种有色金属生产、消费和投资增速将进一步放缓--工信部

中国工业和信息化部周三称，预计今年十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，产品价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。

--中国黄金：预计2015年黄金仍将在较低位震荡运行--工信部

中国工业和信息化部周三表示，2015年黄金仍将在较低位震荡运行，国内外金价上涨动力不强,也不会出现大幅下跌。预计黄金行业经济效益与2014年基本相当。

--企业并购：大连万达同意以10.5亿欧元收购瑞士盈方体育传媒集团