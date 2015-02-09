更正-中国能源：成品油价半年多来首次上调，汽、柴油涨幅逾4%

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
(第一段末尾改为连续“下调”，并调整涨幅计算)
路透北京2月9日 - 中国国家发展和改革委员会周一宣布，自周二(10日)零时起，国内汽、柴油价格分别提高290元和280元人民币，结束自去年7月22日以来的连续下调态势。
路透根据发改委网站刊登的调价通知测算，此次调价具体到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别上涨4.3%和4.9%。
国际原油价格经历半年的单边下行后，近日明显反弹。布兰特3月原油期货 自1月13日触及45.19美元低点后，累计涨幅约28%。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，中国的成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。
浏览中国自2009年以来成品油价格调整情况一览，请点击： （完）
欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。