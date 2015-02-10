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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 12:44 BJT

新债招标：台湾30年公债104/4得标利率2.4%在预期高位，不足额发行

路透台北2月10日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年104/4期公债 得标利率为2.4%，落在市场预估的2.36-2.40%区间高位，实际发行金额310.003亿台币，原预计发行金额为400亿。

本次标售结果较上次同年期公债标售利率2.36%高4个基点。此次投标总额397亿台币，投标倍数为0.99倍，远低于上次两年公债104/3的1.54倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重44.84%、证券业13.39%、票券业7.90%、保险业33.87%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)

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