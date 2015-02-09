欧元/美元：上周五在美国公布强于预期的非农就业报告后重挫。该货币对在1.1540障碍水准略下方遭遇阻力后走低，并在支撑位1.1260略上方停留。自1月27日以来，汇价一直在这两个水准之间波动，因此我认为短期内欧元/美元将呈中性走势。把眼光放长远一些，走势结构仍暗示较长期内汇价趋向下跌。欧元/美元在50日和200日移动均线下方，高点和低点不断下移。我仍认为欧元从1.1100美元水准的回升是修正性走势，预期空头最终将会再次掌握主动权。