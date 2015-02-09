版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 17:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦2月9日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周五在美国公布强于预期的非农就业报告后重挫。该货币对在1.1540障碍水准略下方遭遇阻力后走低，并在支撑位1.1260略上方停留。自1月27日以来，汇价一直在这两个水准之间波动，因此我认为短期内欧元/美元将呈中性走势。把眼光放长远一些，走势结构仍暗示较长期内汇价趋向下跌。欧元/美元在50日和200日移动均线下方，高点和低点不断下移。我仍认为欧元从1.1100美元水准的回升是修正性走势，预期空头最终将会再次掌握主动权。

美元/日圆：在美国就业报告发布后走升，但在触及三角形态上缘线之前涨势止步，略低于阻力线水准119.30。若能升逾该阻力线，或能延续上周五开始的一波上升浪，并瞄准重要心理关口120.00。在日线图上，该汇价仍高于50日和200日移动均线，但还是处于前述三角形态之内。若能明确突破120.00整数关口，我就会相信该货币对已重拾长期上升趋势。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1344 1.1313 +0.27 -6.22 1.2097

美元/日圆 118.72 118.96 -0.20 -0.80 119.68

欧元/日圆 134.66 134.70 -0.03 -6.98 144.77

美元/瑞郎 0.9247 0.9251 -0.04 -6.98 0.9941

英镑/美元 1.5229 1.5243 -0.09 -2.21 1.5573

美元/加元 1.2509 1.2523 -0.11 +7.67 1.1618

澳元/美元 0.7786 0.7792 -0.08 -4.68 0.8168

新西兰元/美元 0.7396 0.7357 +0.53 -5.14 0.7797

欧元/瑞郎 1.0489 1.0477 +0.11 -12.78 1.2026

欧元/英镑 0.7447 0.7420 +0.36 -3.97 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5107 9.4963 +0.15 +0.44 9.4688

美元/挪威克朗 7.6162 7.6251 -0.12 +1.93 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐