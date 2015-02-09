日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透伦敦2月9日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周五在美国公布强于预期的非农就业报告后重挫。该货币对在1.1540障碍水准略下方遭遇阻力后走低，并在支撑位1.1260略上方停留。自1月27日以来，汇价一直在这两个水准之间波动，因此我认为短期内欧元/美元将呈中性走势。把眼光放长远一些，走势结构仍暗示较长期内汇价趋向下跌。欧元/美元在50日和200日移动均线下方，高点和低点不断下移。我仍认为欧元从1.1100美元水准的回升是修正性走势，预期空头最终将会再次掌握主动权。
美元/日圆：在美国就业报告发布后走升，但在触及三角形态上缘线之前涨势止步，略低于阻力线水准119.30。若能升逾该阻力线，或能延续上周五开始的一波上升浪，并瞄准重要心理关口120.00。在日线图上，该汇价仍高于50日和200日移动均线，但还是处于前述三角形态之内。若能明确突破120.00整数关口，我就会相信该货币对已重拾长期上升趋势。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1344 1.1313 +0.27 -6.22 1.2097
美元/日圆 118.72 118.96 -0.20 -0.80 119.68
欧元/日圆 134.66 134.70 -0.03 -6.98 144.77
美元/瑞郎 0.9247 0.9251 -0.04 -6.98 0.9941
英镑/美元 1.5229 1.5243 -0.09 -2.21 1.5573
美元/加元 1.2509 1.2523 -0.11 +7.67 1.1618
澳元/美元 0.7786 0.7792 -0.08 -4.68 0.8168
新西兰元/美元 0.7396 0.7357 +0.53 -5.14 0.7797
欧元/瑞郎 1.0489 1.0477 +0.11 -12.78 1.2026
欧元/英镑 0.7447 0.7420 +0.36 -3.97 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5107 9.4963 +0.15 +0.44 9.4688
美元/挪威克朗 7.6162 7.6251 -0.12 +1.93 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。