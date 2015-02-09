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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 18:06 BJT

欧洲政经：欧盟执委会主席贾克警告希腊，勿妄自以为欧元区会买帐

齐普拉斯提出计划，拟取消德国要求的撙节措施，同时拒绝延长国际救助计划。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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