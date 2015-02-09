香港个股：厦门港务拟在中国发行本金额最多25亿元人民币短期融资券

路透香港2月9日 - 厦门国际港务 周一宣布，拟以一期或多期于中国发行最高本金额25亿元人民币的短期融资券，以补充公司的流动资金及偿还银行贷款。

公司的声明称，董事会决议通过向中国银行间市场交易商协会申请登记，自完成在中国银行间市场交易商协会登记起计的两年内，在中国以循环方式发行最高本金总额为25亿元之短期融资券。期限为自各期发行日起计365天，利率将待通过簿记建档方式，参考于各期认购期末的同业银行债券市场的状况厘定。