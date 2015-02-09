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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 17:52 BJT

香港个股：厦门港务拟在中国发行本金额最多25亿元人民币短期融资券

路透香港2月9日 - 厦门国际港务 周一宣布，拟以一期或多期于中国发行最高本金额25亿元人民币的短期融资券，以补充公司的流动资金及偿还银行贷款。

公司的声明称，董事会决议通过向中国银行间市场交易商协会申请登记，自完成在中国银行间市场交易商协会登记起计的两年内，在中国以循环方式发行最高本金总额为25亿元之短期融资券。期限为自各期发行日起计365天，利率将待通过簿记建档方式，参考于各期认购期末的同业银行债券市场的状况厘定。

建设银行 及兴业银行 将担任包销商。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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