香港个股：厦门港务拟在中国发行本金额最多25亿元人民币短期融资券

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透香港2月9日 - 厦门国际港务 周一宣布，拟以一期或多期于中国发行最高本金额25亿元人民币的短期融资券，以补充公司的流动资金及偿还银行贷款。
公司的声明称，董事会决议通过向中国银行间市场交易商协会申请登记，自完成在中国银行间市场交易商协会登记起计的两年内，在中国以循环方式发行最高本金总额为25亿元之短期融资券。期限为自各期发行日起计365天，利率将待通过簿记建档方式，参考于各期认购期末的同业银行债券市场的状况厘定。
建设银行 及兴业银行 将担任包销商。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。