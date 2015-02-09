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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 17:47 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月9日

路透香港2月9日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                         沪股通                              港股通
                                                 
 每日额度余额            110亿元人民币                  104.05亿元人民币
                                                 
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    大秦铁路                    206,674,073      337,115,323      543,789,396
   2    中国平安                    281,921,630      122,235,177      404,156,807
   3    伊利股份                    273,102,479        6,772,129      279,874,608
   4    贵州茅台                    178,680,558       29,245,313      207,925,871
   5    工商银行                     95,293,427       87,720,559      183,013,986
   6    青岛海尔                     51,271,999       80,401,130      131,673,129
   7    上汽集团                    111,100,036       20,070,023      131,170,059
   8    上海机场                     83,600,794       36,426,437      120,027,231
   9    招商银行                    103,016,901       14,185,426      117,202,327
  10    中信证券                     91,583,559       25,181,207      116,764,766
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    佳兆业集团                      33,535,350      22,553,960      56,089,310
   2    汉能薄膜发电                    43,835,240      10,737,180      54,572,420
   3    恒大地产                         2,109,550      22,117,230      24,226,780
   4    中国宏桥                        23,207,470         539,385      23,746,855
   5    中国海外宏洋集团                17,769,770       4,399,880      22,169,650
   6    东风集团股份                             0      22,058,600      22,058,600
   7    国美电器                         3,810,730      16,931,470      20,742,200
   8    海通证券                         8,924,064       6,502,376      15,426,440
   9    中信证券                         8,431,100       4,429,125      12,860,225
  10    中国石油股份                     1,478,900      10,821,020      12,299,920
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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