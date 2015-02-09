表格：沪港通市场数据摘要--2月9日

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透香港2月9日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 110亿元人民币 104.05亿元人民币 ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 大秦铁路 206,674,073 337,115,323 543,789,396 2 中国平安 281,921,630 122,235,177 404,156,807 3 伊利股份 273,102,479 6,772,129 279,874,608 4 贵州茅台 178,680,558 29,245,313 207,925,871 5 工商银行 95,293,427 87,720,559 183,013,986 6 青岛海尔 51,271,999 80,401,130 131,673,129 7 上汽集团 111,100,036 20,070,023 131,170,059 8 上海机场 83,600,794 36,426,437 120,027,231 9 招商银行 103,016,901 14,185,426 117,202,327 10 中信证券 91,583,559 25,181,207 116,764,766 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 佳兆业集团 33,535,350 22,553,960 56,089,310 2 汉能薄膜发电 43,835,240 10,737,180 54,572,420 3 恒大地产 2,109,550 22,117,230 24,226,780 4 中国宏桥 23,207,470 539,385 23,746,855 5 中国海外宏洋集团 17,769,770 4,399,880 22,169,650 6 东风集团股份 0 22,058,600 22,058,600 7 国美电器 3,810,730 16,931,470 20,742,200 8 海通证券 8,924,064 6,502,376 15,426,440 9 中信证券 8,431,100 4,429,125 12,860,225 10 中国石油股份 1,478,900 10,821,020 12,299,920 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。