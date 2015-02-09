欧洲汇市：英镑走跌，投资人等待本周英国央行通胀报告

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
英国央行将在周四发布季度通胀报告，尽管上周出炉了一些强劲的经济报告，但物价压力仍疲弱，使得央行得以维持利率在纪录低点。英国央行将可能在通胀报告中上调经济成长和通胀预估。
“英国央行对通胀持有的强劲看法，有可能变得更为强劲，央行或许在季度报告中重申英国的通胀风险，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。
在5月议会选举之前，投资者可能谨慎对待英镑。选举或将为英国就去留欧盟举行公投打开大门。
交易员称，一些对冲基金在选举前作空英镑。“政治风险和经济阻碍可能限制英镑涨势，”一名位于伦敦的现汇交易员称。(完)
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(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 徐文焰)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。