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市场报道 | 2015年 2月 9日 星期一 18:11 BJT

欧洲汇市：英镑走跌，投资人等待本周英国央行通胀报告

英国央行将在周四发布季度通胀报告，尽管上周出炉了一些强劲的经济报告，但物价压力仍疲弱，使得央行得以维持利率在纪录低点。英国央行将可能在通胀报告中上调经济成长和通胀预估。

“英国央行对通胀持有的强劲看法，有可能变得更为强劲，央行或许在季度报告中重申英国的通胀风险，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。

在5月议会选举之前，投资者可能谨慎对待英镑。选举或将为英国就去留欧盟举行公投打开大门。

交易员称，一些对冲基金在选举前作空英镑。“政治风险和经济阻碍可能限制英镑涨势，”一名位于伦敦的现汇交易员称。(完)

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(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 徐文焰)
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