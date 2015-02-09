G20会议：欲促进经济成长，必须聚焦于提升生产力和竞争力--OECD

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透伊斯坦布尔2月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一在20国集团(G20)会议之前表示，对全球最大的这20个经济体来说，要想实现促进经济成长的承诺，就应当把重点放在提高劳动生产率、提升竞争力和创新能力上。
“劳动生产率仍是长期经济成长的主要推动力，”OECD在为此次会议准备的报告中表示。
“优先重点应放在发展技术和知识型资本的改革方面。提高教育系统的质量和包容性将在这方面带来帮助，”报告称。
“政府需提高竞争力和创新能力的政策规划，以协助新公司准入，并促使资本和劳动力向最具生产效率的公司和行业再分配，”报告称。
OECD表示，总体而言，自2000年代初期以来实施的结构性改革，已使各国潜在的人均国内生产总值(GDP)水平平均提升了5%左右，这一升幅主要得益于生产力的提高。
“朝着当前最佳范例进一步改革，可能使OECD国家人均长期GDP水平平均提高10%之多，”报告称，“这相当于每人平均增加3,000美元左右。”(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。