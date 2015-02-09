G20会议：欲促进经济成长，必须聚焦于提升生产力和竞争力--OECD

路透伊斯坦布尔2月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一在20国集团(G20)会议之前表示，对全球最大的这20个经济体来说，要想实现促进经济成长的承诺，就应当把重点放在提高劳动生产率、提升竞争力和创新能力上。

“劳动生产率仍是长期经济成长的主要推动力，”OECD在为此次会议准备的报告中表示。

“优先重点应放在发展技术和知识型资本的改革方面。提高教育系统的质量和包容性将在这方面带来帮助，”报告称。

“政府需提高竞争力和创新能力的政策规划，以协助新公司准入，并促使资本和劳动力向最具生产效率的公司和行业再分配，”报告称。

OECD表示，总体而言，自2000年代初期以来实施的结构性改革，已使各国潜在的人均国内生产总值(GDP)水平平均提升了5%左右，这一升幅主要得益于生产力的提高。