重温稿-台湾货币市场：短率大致稳于低位，农历年前资金情势相对平稳

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
* 短率稳于低位
* 市场资金需求不高
* 票券商先以拆入年前资金为主
* 债券附买回利率不变
记者 高洁如
路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。交易人士表示，农历年的脚步日近，但货币市场却尚未感受到年节资金应该有的紧张气氛，资金仍旧相当宽裕，需求也不大。
他们指出，今日市场交易相当冷清，市场拆借多以续做为主。拆款部分，票券商甚至表示，由于并不担忧农历年前的拆款情况，因此目前多拆入年前到期的拆款，以降低利息支出为主，尚未考虑跨年的拆款。
〞我们有拆出，但市场没什么需求，成交异常清淡，就像天气一样冷。〞一大型银行资调表示。
资调人士认为，预计本周开始应该银行会陆续开放民众领新钞，这可降低一些银行累积的积数。至于年后的情况，也有交易人士指出，虽然年后通货回笼，但银行需要的准备数字也会同步上升，并不认为积数会暴增太多。
因应农历年新钞需求，台湾银行从1月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行资料，周一通货发行数来到1兆9,738.77亿台币，较9日约增加2,603.91亿。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.490%，上日为0.388-0.450%。
**短票利率持平**
短票市场方面，交易人士表示，目前跨农历年以后拆款都已在市场上供应。票券商多以拉高短票库存、拆入短期拆款来操作，市场上的短票并不算太多。
〞我们不做年前的短票了，跨年的拆款其实也都有了，〞一位大型票券商交易员说。
他们表示，市场资金很多，拆借没有疑虑，因此目前反而着重在短期的拆入为主，并不担忧封关前的市况。
今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，主要交投区间落在0.60-0.61%，同于上日，少数跨过3月季底的60天期自保短票则成交在0.62-0.63%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，持平于前日平均利率0.603%。
台湾央行周一公布，共发行967亿台币存单。与今日存单到期金额963.0亿台币相较，存单发行余额增4亿台币。
本周台湾央行存单到期共计1兆2,894.5亿台币，到期情况除周一外，分别是周二4,132亿台币，周三2,715亿，周四3,988亿，周五3,273.5亿台币。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为172亿台币，累积超额准备为568亿台币、加计前期1%的超额准备为1,859亿台币。
**RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)利率持稳。交易员表示，由于银行端资金充裕，今日两年期公债交割对资金调度影响微乎其微，目前整体资金情势稳中偏松，RP利率维持在既有区间低位。
他们指出，在密集国际债交割后，寿险端部分资金陆续回笼，仍有到期续作需求，投信端资金则是小进小出，资金调度仍旧顺畅，短线RP利率料大致持平低位，后续关注年关前交割30年新券对资金水位的影响。
〞钱好多，完全感觉不出有公债交割。〞一大型券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%。
今日有325.001亿台币两年期公债交割，另有两年公债到期还本402.5亿台币、华航4亿公司债到期。
本周余日债券发行情况包括：周二农业金库次顺位金融债100亿台币交割、周四20亿台币台聚公司债交割、周五预计400亿台币30年公债交割。本周还本仍有:周二公债付息18亿台币、周四200亿台币国库券到期还本、周五公债付息12.25亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良/杨淑祯)
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安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放