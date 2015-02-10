台湾货币市场：2月10日及本提存期资金预期变化一览表

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透台北2月10日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,132亿台币。 --公债还本付息93甲3期11息18亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)1,870.8亿台币： 02/11 2,715.00亿台币 02/12 3,988.00亿台币 02/13 1,096.50亿台币 02/16 3,273.50亿台币 02/17 968.00亿台币 02/18 817.00亿台币 02/19 55.00亿台币 02/20 40.00亿台币 02/23 2,452.00亿台币 02/24 2,415.50亿台币 02/25 2,279.50亿台币 02/26 3,088.50亿台币 02/27 241.00亿台币 03/02 6,543.80亿台币 03/03 1,897.50亿台 币 --公债还本付息184.7880675亿台币。 2/13 90甲2期14息 30亿台币 2/13 101甲4期3息 12.25亿台币 2/14 96甲2期8息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期7息 15亿台币 2/14 103甲4期1息 4亿台币 2/16 98甲2期6息 12.75亿台币 2/18 92甲3期12息 16.25亿台币 2/22 99甲4期5息 15亿台币 2/22 100甲4期4息 12亿台币 2/24 95甲2期9息 11.25亿台币 2/25 94甲3期10息 14.25亿台币 2/26 102甲5期2息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期1息 6.375亿台币 3/3 103甲6期1息 16.5亿台币 --国库券到期偿还共200亿台币。 2/12：财103-8期182天期国库券200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/11：德意志银行新加坡分行发行30年期5,000万澳元债券。 --2/12：AT&T 发行26.19亿美元的30年期公司债。 --2/13：财政部发行30年期公债104/4期，预估金额400亿台币，10日标售。 --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放