重温稿-银行观点：香港离岸人民币拆息飙涨，主因资金回流内地及套息资金未及时撤离

路透北京2月9日 - 中银香港发展规划部分析员巴晴周一指出，最近一周香港离岸人民币拆息大幅走高，离岸市场流动性紧张的主要原因是美元大涨后，套息交易资金未能及时从人民币资产撤离，平补美元头寸，且CNH与CNY价差持续，导致人民币回流内地。

报告指出，加上年近岁末，内地流动性趋紧，间接拉高离岸市场拆息走势。且中长期看，随着人民币国际化不断推进，境内外资金进出管道逐步放宽等长期因素，对离岸市场流动性的影响逐步显现。

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以下是中银香港的报告全文：

1月中旬以后，内地拆息保持高位，Shibor一周价格在3.75%以上，而离岸CNH市场短期拆息则波幅较大，波动幅度在3.5%至7.8%之间，特别是1月末至今一周隔夜的CNH HIBOR FIXING 维持在4.6%至6.3%的水平，最高达到7.8%，离岸人民币拆息大幅扯高。

中银香港发展规划部分析员巴晴认为，最近一周离岸市场流动性紧张的主要原因包括：

首先，目前离岸市场主要以银行间外汇掉期交易来获得人民币流动性，即以外汇（美元）与人民币进行掉期操作，相当于以外汇为抵押获取人民币的融资方式，目前外汇掉期市场日均交易量可超过200亿美元，是境外市场获得人民币流动性的主要来源。但近期以来，俄罗斯危机、瑞士央行突然宣布放弃瑞郎挂鈎欧元、超预期欧洲版QE政策推出，令国际市场动荡不断，严重冲击市场信心，美元大幅走强，美元指数最高突破95点，带动离岸市场美元买盘突然增加。由于国际套息资金一直以较低的融资成本获得美元资金，兑换成人民币后，摆布于内地套取利差收益。如今美元短期内走强，套息交易资金未能及时从人民币资产撤离，平补美元头寸，带动离岸人民币外汇掉期市场波动加剧。

其次，CNH与CNY价差持续，导致人民币回流内地。近日受美元走强影响，人民币兑美元价格出现贬值，几度逼近低于中间价2%的最大波幅，境内外价差也一直保持在100点之上。特别是上周市场对央行放水（降息）有较强预期，离岸人民币即期价格曾打破去年最低点6.2713跌至6.2860，境内外价差（和境内收盘价格比）扩大到350点。CNH与CNY价差保持一定时间后，引起部份跨境结算资金于香港结汇，部份人民币资金回流，减少了离岸市场人民币流动性。

再次，年近岁末，内地流动性趋紧，间接拉高离岸市场拆息走势。比如1月27日至2月4日，内地7天期质押式回购利率（加权平均）由3.91%飙升至4.58%；29日后，1月期质押式回购利率由5.27%攀升至5.95%。春节期间实体经济和居民消费行为较容易形成季节性流动性紧张，另一方面内地二级市场新股发行、新增外汇占款近期潜在下降等宏观因素对内地流动性也造成影响。随着春节时间内地市场资金紧张时点，内地MCB等资产收益率居高不下，境外人民币资金较多停留于内地享受高息，对离岸市场流动性带来压力。

尽管内地央行宣布降准以引导内地资金利率下行，但如前所述，春节消费需求、新股上市、人民币在岸和离岸市场汇率差导致的资本跨境流出等因素，节前内地银行间市场流动性紧张的因素并未有根本性缓解，银行间市场利率仍处于高位（7天期国债质押式回购利率4.44%，28天期逆回购中标利率4.80%）。

除上述短期因素以外，随着人民币国际化不断推进，境内外资金进出管道逐步放宽等长期因素，对离岸市场流动性的影响逐步显现。

首先，近期人民币国际化进程加速推进，境内外资金进出管道大幅度放开，如增加境外机构投资内地银行间债券市场的额度，自贸区等跨境贷款使用量不断增加，离岸资金持续流入内地。

其次，沪港通至开通以来，以「北上」资金流向为主，其中，沪股通累计净流入798.92亿人民币，港股通净流出289.50亿人民币，两者净差560亿人民币进入内地市场，占目前香港整体人民币资金池的5%。

再者，人民币国际化过程中，人民币在境外作为资金交易及支付清算的角色越来越重要。虽然海外已建立多个人民币清算行，但根据SWIFT国际组织公布的交易资料反映，香港地区仍是境外人民币交易支付清算的中心枢纽，目前香港人民币RTGS系统日均交易金额已增加90%至平均每天8400亿元人民币，在内地季结/半年结/年结、企业贸易结算等日子，通过香港办理的跨境资金收付的交易量，明显地较平日为多。而离岸人民币资金池的增长速度（截至2014年底，香港人民币资金池规模合计1.13万亿元，年增速为7%）与境外人民币资产运用和市场容量提升速度差距较大，较易引起离岸人民币市场流动性问题。