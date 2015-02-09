香港个股：中海石油化学料去年净利同比下滑90-95%，受累资产减值

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透香港2月9日 - 中国海洋石油总公司旗下化肥生产商--中海石油化学 周一发出盈警，初步评估去年净利将按年下降90-95%，因产品价格持续低迷，以及公司对旗下公司计提资产减值等损失。
公司的声明称，由于国内聚甲醛产能严重过剩，聚甲醛中低端产品价格持续低迷，公司对旗下中海石油天野化工有限责任公司聚甲醛装置计提一次性资产减值约11.6亿元人民币。
此外，由于山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司资产执行程序，及中海油华鹿山西煤炭化工有限公司项目建设用地使用权被收回的影响，公司还将录得一次性损失约5.7亿元。
这些因素将令中海石油化学去年净利比2013年度的16.5亿元，下降90-95%。
中海石油化学今天股价收低3.2%，报2.72港元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。