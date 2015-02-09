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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 07:30 BJT

重温稿-香港个股：中海石油化学料去年净利同比下滑90-95%，受累资产减值

路透香港2月9日 - 中国海洋石油总公司旗下化肥生产商--中海石油化学 周一发出盈警，初步评估去年净利将按年下降90-95%，因产品价格持续低迷，以及公司对旗下公司计提资产减值等损失。

公司的声明称，由于国内聚甲醛产能严重过剩，聚甲醛中低端产品价格持续低迷，公司对旗下中海石油天野化工有限责任公司聚甲醛装置计提一次性资产减值约11.6亿元人民币。

此外，由于山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司资产执行程序，及中海油华鹿山西煤炭化工有限公司项目建设用地使用权被收回的影响，公司还将录得一次性损失约5.7亿元。

这些因素将令中海石油化学去年净利比2013年度的16.5亿元，下降90-95%。

中海石油化学今天股价收低3.2%，报2.72港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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